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Bu Kahve Çekirdeklerinin Hangi Ülkede Yetiştirildiğini Bulabilecek misin?

etiket Bu Kahve Çekirdeklerinin Hangi Ülkede Yetiştirildiğini Bulabilecek misin?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 09:31
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Sabahları uyanmak için içtiğin kahvenin arkasındaki dünyayı ne kadar iyi biliyorsun? Dünyanın dört bir yanındaki mikroklimalardan, volkanik topraklardan süzülüp gelen kahve çekirdeklerini kokusundan, tadından, hatta renginden tahmin edebilir misin? Arkana yaslan, kahvenden bir yudum al ve teste başla! 👇

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1. İsmini yetiştirildiği limandan alan, hafif gövdeli, şarabımsı ve asit oranı yüksek Mocha çekirdekleri aslen hangi ülkeye aittir?

1. İsmini yetiştirildiği limandan alan, hafif gövdeli, şarabımsı ve asit oranı yüksek Mocha çekirdekleri aslen hangi ülkeye aittir?

2. Dünyanın en pahalı kahvelerinden biri olan ve misk kedisinin sindirim sisteminden geçerek benzersiz bir aroma kazanan Kopi Luwak nerenin sembolüdür?

2. Dünyanın en pahalı kahvelerinden biri olan ve misk kedisinin sindirim sisteminden geçerek benzersiz bir aroma kazanan Kopi Luwak nerenin sembolüdür?

3. Deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte, Blue Mountains bölgesinde yetişen, yumuşak içimi ve tatlı aromasıyla bilinen o lüks kahve hangi ülkenindir?

3. Deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte, Blue Mountains bölgesinde yetişen, yumuşak içimi ve tatlı aromasıyla bilinen o lüks kahve hangi ülkenindir?

4. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan ve Santos çekirdekleriyle espresso harmanlarının vazgeçilmezi sayılan ülke hangisidir?

4. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan ve Santos çekirdekleriyle espresso harmanlarının vazgeçilmezi sayılan ülke hangisidir?

5. Kahvenin ana vatanı olarak kabul edilen, Yirgacheffe ve Sidamo gibi çiçeksi, narenciye notalarına sahip efsanevi çekirdekleri dünyaya sunan ülke hangisidir?

5. Kahvenin ana vatanı olarak kabul edilen, Yirgacheffe ve Sidamo gibi çiçeksi, narenciye notalarına sahip efsanevi çekirdekleri dünyaya sunan ülke hangisidir?
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6. Volkanik topraklarda yetişen, tütsülü, çikolatamsı ve baharatlı notalarıyla sert kahve severlerin gözdesi olan Antigua kahvesi nereye aittir?

6. Volkanik topraklarda yetişen, tütsülü, çikolatamsı ve baharatlı notalarıyla sert kahve severlerin gözdesi olan Antigua kahvesi nereye aittir?

7. Reklamlarında Juan Valdez karakteri ve katırıyla tanınan, dengeli gövdesi ve fındığımsı aromasıyla bilinen Supremo çekirdeklerinin ülkesi neresidir?

7. Reklamlarında Juan Valdez karakteri ve katırıyla tanınan, dengeli gövdesi ve fındığımsı aromasıyla bilinen Supremo çekirdeklerinin ülkesi neresidir?

8. Muson rüzgarlarına maruz bırakılarak asiditesi düşürülen ve odunsu, topraksı bir tadı olan Monsooned Malabar çekirdekleri hangi ülkede yetişir?

8. Muson rüzgarlarına maruz bırakılarak asiditesi düşürülen ve odunsu, topraksı bir tadı olan Monsooned Malabar çekirdekleri hangi ülkede yetişir?

9. Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yetişen, Peaberry kahveleriyle ünlü ülke hangisidir?

9. Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yetişen, Peaberry kahveleriyle ünlü ülke hangisidir?

10. Sıkı devlet kontrolleri ve yüksek kaliteli Tarrazu bölgesi çekirdekleriyle tanınan, kahve üretiminde çevre dostu yöntemleriyle öne çıkan Orta Amerika ülkesi hangisidir?

10. Sıkı devlet kontrolleri ve yüksek kaliteli Tarrazu bölgesi çekirdekleriyle tanınan, kahve üretiminde çevre dostu yöntemleriyle öne çıkan Orta Amerika ülkesi hangisidir?

Kahve senin için sadece sabahları uyanma aracından ibaret!

Senin için kahve, derin aromalar keşfetmekten ziyade günün koşturmacasında gözünü açmanı sağlayan pratik bir enerji kaynağı. Çekirdeklerin hangi kıtadan geldiği, hangi yükseklikte yetiştiği ya da nasıl işlendiği senin için pek bir önem taşımıyor açıkçası. Genellikle zincir kahvecilerin pratik menülerini tercih ediyor ya da evde hızlıca çözünebilen kahvelere yöneliyorsun. Damak tadın henüz bu karmaşık dünyayla tam olarak tanışmamış durumda. Yine de kahve dünyasının bu gizemli haritası ilgini çekiyorsa, bir dahaki sefere paketlerin arkasındaki ülkelere bakarak küçük bir keşfe çıkabilirsin!

Sen gerçek bir kahve gurmesisin!

Gerçekten muazzam bir başarı, kahve dünyasının gizli haritasını avucunun içi gibi biliyorsun! Sadece kahve içmekle kalmıyor; onun yetiştiği toprakları, deniz seviyesinden yüksekliğini ve ardındaki o büyüleyici işlenme hikayelerini de yaşıyorsun. Üçüncü nesil kahvecilerin menülerinde kaybolmak yerine, hangi orijinin senin damak tadına uyduğunu ilk saniyede nokta atışı seçebiliyorsun. Evinde farklı demleme ekipmanları bulunduğuna ve arkadaşlarına kahve hazırlarken bu bilgileri gururla paylaştığına eminiz. Bu derin kültürün tam anlamıyla bir uzmanı ve canlı bir kahve ansiklopedisisin!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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