Bu Kahve Çekirdeklerinin Hangi Ülkede Yetiştirildiğini Bulabilecek misin?

Senin için kahve, derin aromalar keşfetmekten ziyade günün koşturmacasında gözünü açmanı sağlayan pratik bir enerji kaynağı. Çekirdeklerin hangi kıtadan geldiği, hangi yükseklikte yetiştiği ya da nasıl işlendiği senin için pek bir önem taşımıyor açıkçası. Genellikle zincir kahvecilerin pratik menülerini tercih ediyor ya da evde hızlıca çözünebilen kahvelere yöneliyorsun. Damak tadın henüz bu karmaşık dünyayla tam olarak tanışmamış durumda. Yine de kahve dünyasının bu gizemli haritası ilgini çekiyorsa, bir dahaki sefere paketlerin arkasındaki ülkelere bakarak küçük bir keşfe çıkabilirsin!