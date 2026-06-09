Bu Kahve Çekirdeklerinin Hangi Ülkede Yetiştirildiğini Bulabilecek misin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sabahları uyanmak için içtiğin kahvenin arkasındaki dünyayı ne kadar iyi biliyorsun? Dünyanın dört bir yanındaki mikroklimalardan, volkanik topraklardan süzülüp gelen kahve çekirdeklerini kokusundan, tadından, hatta renginden tahmin edebilir misin? Arkana yaslan, kahvenden bir yudum al ve teste başla! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İsmini yetiştirildiği limandan alan, hafif gövdeli, şarabımsı ve asit oranı yüksek Mocha çekirdekleri aslen hangi ülkeye aittir?
2. Dünyanın en pahalı kahvelerinden biri olan ve misk kedisinin sindirim sisteminden geçerek benzersiz bir aroma kazanan Kopi Luwak nerenin sembolüdür?
3. Deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte, Blue Mountains bölgesinde yetişen, yumuşak içimi ve tatlı aromasıyla bilinen o lüks kahve hangi ülkenindir?
4. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan ve Santos çekirdekleriyle espresso harmanlarının vazgeçilmezi sayılan ülke hangisidir?
5. Kahvenin ana vatanı olarak kabul edilen, Yirgacheffe ve Sidamo gibi çiçeksi, narenciye notalarına sahip efsanevi çekirdekleri dünyaya sunan ülke hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Volkanik topraklarda yetişen, tütsülü, çikolatamsı ve baharatlı notalarıyla sert kahve severlerin gözdesi olan Antigua kahvesi nereye aittir?
7. Reklamlarında Juan Valdez karakteri ve katırıyla tanınan, dengeli gövdesi ve fındığımsı aromasıyla bilinen Supremo çekirdeklerinin ülkesi neresidir?
8. Muson rüzgarlarına maruz bırakılarak asiditesi düşürülen ve odunsu, topraksı bir tadı olan Monsooned Malabar çekirdekleri hangi ülkede yetişir?
9. Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yetişen, Peaberry kahveleriyle ünlü ülke hangisidir?
10. Sıkı devlet kontrolleri ve yüksek kaliteli Tarrazu bölgesi çekirdekleriyle tanınan, kahve üretiminde çevre dostu yöntemleriyle öne çıkan Orta Amerika ülkesi hangisidir?
Kahve senin için sadece sabahları uyanma aracından ibaret!
Sen gerçek bir kahve gurmesisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın