Bu Kadarı Görülmedi! Kırmızı Halı Görünümlerinde Büyük Riskler Alan 10 Ünlü İsmi Sizin İçin Derledik!
Bu Kadarı Görülmedi! Kırmızı Halı Görünümlerinde Büyük Riskler Alan 10 Ünlü İsmi Sizin İçin Derledik!
Geçen yılki kırmızı halı görünümleri birçok harika görünümle doluydu. Ancak bazıları diğerlerine göre biraz daha deneysel, riskli veya sıradışıydı. Kırmızı halının en çılgın 10 görünümünü sizin için derledik. Gelin birlikte bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tinashe'nin tamamen şeffaf file elbisesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Doja Cat'in Cadılar Bayramı dekoru özel tasarım örümcek ağı elbisesi.
3. Cardi B'nin saç tokasından yapılmış elbisesi.
4. Demi Lovato'nun abartılı omuz vatkaları.
5. Ashanti'nin kaplumbağa sütyeni.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Jimbo'nun tüylü pembe elbisesi ve eşsiz saç aksesuarı.
7. Luxx Noir London'ın lateks mini elbisesi ve büyük kolyesi.
8. Bebe Rexha'nın tuhaf dekoltesi ve at kuyruğu.
9. Jared Leto'nun gümüş dişleri.
10. Saweetie'nin Çakmaktaşlar ilhamlı kemik elbisesi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın