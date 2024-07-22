Bu İçerik Annelere: Temizliği Çocuğunuz İçin Bir Oyuna Çevirerek Hızlıca Halletmenin 12 Yolu

Temizlik yaparken bir zamanlayıcı ayarlayın ve çocuğunuza belirli bir süre içinde ne kadar çok iş yapabileceğini gösterin. Mesela, “10 dakika içinde bu odayı ne kadar temizleyebiliriz?” gibi. Zamanla yarışmak hem eğlenceli hem de motive edici olacak.