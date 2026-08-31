Bu Hafta Gökyüzünde Kader Düğümü Çözülüyor! 12 Burcu Şaşırtacak Gelişmeler
Bu hafta gökyüzü son derece güçlü. Bazı kapılar kapanırken çok daha büyüklerinin açıldığını görebiliriz. Özellikle 28 Ağustos'taki Balık Ay tutulması, uzun zamandır görmezden geldiğimiz gerçekleri görünür hâle getirebilir. Bir ilişkinin, işin, yaşam düzeninin veya içsel mücadelenin artık eski biçimiyle devam edemeyeceğini anlayabiliriz.
Satürn, Neptün ve Plüton'un retro hareketleri geçmişte yarım kalan konuları yeniden önümüze getiriyor. Fakat bu kez amaç geçmişe dönmek değil; geçmişten alınması gereken dersi alarak geleceğe geçmek.
Haftanın en güçlü fırsatlarından biri ise Jüpiter ile Satürn arasındaki uyum. Büyük bir hayalin gerçekçi bir zemine oturması, uzun vadeli bir kararın alınması, iş veya ilişkide sağlam bir temel kurulması mümkün.
Ancak özellikle 28 Ağustos ve 1 Eylül civarında ani kararlar, öfkeyle söylenen sözler, trafikte dikkatsizlik, otorite figürleriyle çatışma ve kontrolsüz riskler konusunda çok daha temkinli olmak gerekiyor.
Şimdi burç burç bakalım…
KOÇ: KADERİNİZİN YÖNÜ DEĞİŞİYOR! ARTIK ESKİ SİZ OLAMAZSINIZ
BOĞA: EVİNİZ, AİLENİZ VE GELECEĞİNİZ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
İKİZLER: KARİYERİNİZDE KADER ANI! BEKLENEN HABER GELİYOR
YENGEÇ: PARA KAPISI AÇILIYOR AMA BÜYÜK BİR SINAV DA GELİYOR
ASLAN: BÜYÜK ŞANS GELİYOR! HAYATINIZIN EN ÖNEMLİ KARARLARINDAN BİRİ KAPIDA
BAŞAK: KADERİ DEĞİŞTİREN İLİŞKİ KARARI! GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR
TERAZİ: BÜYÜK TEMİZLİK BAŞLIYOR! HAYATINIZDA KİMİN KALACAĞI BELLİ OLUYOR
AKREP: KARİYERDE BÜYÜK YÜKSELİŞ! AMA AŞKTA KADER DEVREDE
YAY: UZAKLARDAN GELEN HABER KADERİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİR
OĞLAK: PARA VE EVLİLİKTE BÜYÜK SINAV! SAKLANANLAR KONUŞULACAK
KOVA: EVLİLİK KAPISI AÇILIYOR! AMA PARA KONUSUNDA BÜYÜK GERÇEK ORTAYA ÇIKABİLİR
BALIK: AY TUTULMASI SİZDE! HAYATINIZIN BİR DÖNEMİ KAPANIYOR
HAFTANIN EN KRİTİK GÖKYÜZÜ UYARISI
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