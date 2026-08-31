Bu Hafta Gökyüzünde Kader Düğümü Çözülüyor! 12 Burcu Şaşırtacak Gelişmeler

Bu hafta gökyüzü son derece güçlü. Bazı kapılar kapanırken çok daha büyüklerinin açıldığını görebiliriz. Özellikle 28 Ağustos'taki Balık Ay tutulması, uzun zamandır görmezden geldiğimiz gerçekleri görünür hâle getirebilir. Bir ilişkinin, işin, yaşam düzeninin veya içsel mücadelenin artık eski biçimiyle devam edemeyeceğini anlayabiliriz.

Satürn, Neptün ve Plüton'un retro hareketleri geçmişte yarım kalan konuları yeniden önümüze getiriyor. Fakat bu kez amaç geçmişe dönmek değil; geçmişten alınması gereken dersi alarak geleceğe geçmek.

Haftanın en güçlü fırsatlarından biri ise Jüpiter ile Satürn arasındaki uyum. Büyük bir hayalin gerçekçi bir zemine oturması, uzun vadeli bir kararın alınması, iş veya ilişkide sağlam bir temel kurulması mümkün.

Ancak özellikle 28 Ağustos ve 1 Eylül civarında ani kararlar, öfkeyle söylenen sözler, trafikte dikkatsizlik, otorite figürleriyle çatışma ve kontrolsüz riskler konusunda çok daha temkinli olmak gerekiyor.

Şimdi burç burç bakalım…