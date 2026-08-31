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Bu Hafta Gökyüzünde Kader Düğümü Çözülüyor! 12 Burcu Şaşırtacak Gelişmeler

etiket Bu Hafta Gökyüzünde Kader Düğümü Çözülüyor! 12 Burcu Şaşırtacak Gelişmeler

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 16:07
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Bu hafta gökyüzü son derece güçlü. Bazı kapılar kapanırken çok daha büyüklerinin açıldığını görebiliriz. Özellikle 28 Ağustos'taki Balık Ay tutulması, uzun zamandır görmezden geldiğimiz gerçekleri görünür hâle getirebilir. Bir ilişkinin, işin, yaşam düzeninin veya içsel mücadelenin artık eski biçimiyle devam edemeyeceğini anlayabiliriz.

Satürn, Neptün ve Plüton'un retro hareketleri geçmişte yarım kalan konuları yeniden önümüze getiriyor. Fakat bu kez amaç geçmişe dönmek değil; geçmişten alınması gereken dersi alarak geleceğe geçmek.

Haftanın en güçlü fırsatlarından biri ise Jüpiter ile Satürn arasındaki uyum. Büyük bir hayalin gerçekçi bir zemine oturması, uzun vadeli bir kararın alınması, iş veya ilişkide sağlam bir temel kurulması mümkün.

Ancak özellikle 28 Ağustos ve 1 Eylül civarında ani kararlar, öfkeyle söylenen sözler, trafikte dikkatsizlik, otorite figürleriyle çatışma ve kontrolsüz riskler konusunda çok daha temkinli olmak gerekiyor.

Şimdi burç burç bakalım…

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KOÇ: KADERİNİZİN YÖNÜ DEĞİŞİYOR! ARTIK ESKİ SİZ OLAMAZSINIZ

KOÇ: KADERİNİZİN YÖNÜ DEĞİŞİYOR! ARTIK ESKİ SİZ OLAMAZSINIZ

Koç ve yükselen Koç için bu hafta gökyüzü çok net bir mesaj veriyor:

“Başkasının hayatını yaşamayı bırak ve kendi hayatını seç.”

Satürn'ün burcunuzdaki retro hareketi sizi çok önemli bir kişisel sorgulamaya götürüyor. Son aylarda kendinizi baskı altında, yalnız veya gereğinden fazla sorumluluk taşırken hissetmiş olabilirsiniz.

Şimdi bunun nedenini anlayabilirsiniz.

Size ait olmayan yükleri taşımak, herkesin sorununu çözmeye çalışmak veya yalnızca çevreniz sizden bunu beklediği için belirli bir hayatı sürdürmek artık zorlaşabilir.

Jüpiter ise aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kişisel mutluluk alanınızdan destek veriyor.

Bu nedenle hayatınıza yeniden heyecan gelebilir.

Bekârların karşısına dikkat çekici, özgüvenli veya sosyal çevresinde güçlü biri çıkabilir. İlk anda yoğun bir çekim hissedebilirsiniz.

Fakat Satürn retro size şu soruyu sorduracak:

“Bu kişi beni gerçekten geleceğe mi taşıyor, yoksa yalnızca heyecan mı yaratıyor?”

İlişkisi olanlarda evlilik, çocuk, birlikte yaşama veya ilişkinin geleceği hakkında ciddi konuşmalar başlayabilir.

28 Ağustos civarındaki tutulma ise bilinçaltınızı oldukça güçlü çalıştırabilir. Bir sır öğrenebilir, geçmişten kalan bir meseleyi kapatabilir veya artık psikolojik olarak taşımak istemediğiniz bir yükü bırakabilirsiniz.

Kariyer ve günlük çalışma düzeninde de yoğunluk artıyor. Yeni görevler gelebilir. İş arayanlar açısından görüşmeler hızlanabilir.

Ancak Mars–Satürn gerilimi nedeniyle aile ve ev meselelerinde sabır sınavı yaşayabilirsiniz. Taşınma, tadilat, ebeveynler veya aile içinde sorumluluk paylaşımı tartışma yaratabilir.

Şanslı günler: 30–31 Ağustos

Önemli kararları yapılandırmak, aşk ve yaratıcı projeler konusunda ilerlemek açısından destekleyici.

Riskli günler: 28 Ağustos ve 1 Eylül

Aile tartışmaları, fevri kararlar ve öfkeyle yapılan çıkışlara dikkat.

Haftanın mesajı:

Hayatınızın yeni kapısı açılıyor ama içeri girebilmeniz için eski yüklerden birini dışarıda bırakmanız gerekiyor.

Koçlar, sizin bırakmaya hazır olduğunuz şey ne? Bir insan mı, bir alışkanlık mı, bir korku mu?

BOĞA: EVİNİZ, AİLENİZ VE GELECEĞİNİZ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

BOĞA: EVİNİZ, AİLENİZ VE GELECEĞİNİZ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Boğa ve yükselen Boğa için gökyüzünün mesajı:

“Gerçek güven, alıştığın yerde kalmak değil; huzurlu olduğun hayatı kurmaktır.”

Jüpiter ev ve aile alanınızı büyütürken Satürn retrosu bilinçaltınızdaki eski korkuları temizlemeye başlıyor.

Taşınmak, ev satın almak, aileye ait bir gayrimenkulle ilgilenmek veya yaşam alanınızı tamamen değiştirmek isteyenler açısından önemli fırsatlar gündeme gelebilir.

Bazıları uzun zamandır düşündüğü başka şehir veya ülkeye taşınma fikrini daha ciddi değerlendirebilir.

Fakat haftanın asıl büyük gelişmesi sosyal çevrenizde yaşanabilir.

28 Ağustos Balık tutulması sizin arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekipler ve gelecek hedefleri alanınızı güçlü biçimde etkiliyor.

Bir arkadaşlık bitebilir.

Bir grubun içindeki gerçek dengeleri görebilirsiniz.

Uzun süredir emek verdiğiniz bir projeden sonuç alabilirsiniz.

Ya da “Ben artık bu insanlarla aynı geleceği istemiyorum” diyebilirsiniz.

Tutulmalar bazen kaybettirmez; yalnızca artık hayatımızda yeri olmayan şeyi görünür hâle getirir.

Aşk tarafında Güneş ve Merkür sizi destekliyor. Bekârların iletişim yoluyla tanışması mümkün. Eski bir aşk yeniden gündeme gelebilir fakat geçmişe dönmeden önce aynı problemin hâlâ var olup olmadığını sorgulayın.

İş ortamında Venüs desteği nedeniyle çalışma arkadaşlarından yardım görebilirsiniz.

Mars iletişim alanınızı sertleştirdiği için özellikle kardeşler ve yakın çevreyle tartışmalarda kelimelerinize dikkat edin.

Şanslı günler: 30–31 Ağustos

Ev, aile ve uzun vadeli gelecek planlarında somut adımlar için güçlü.

Riskli günler: 28 Ağustos ve 1 Eylül

Arkadaşlıklar, iletişim, araçlar ve acele verilen kararlar dikkat istiyor.

Haftanın mesajı:

Bazı insanlar hayatınızdan çıkabilir çünkü geleceğiniz artık başka bir yöne gidiyor.

Boğalar, sizce gerçek dost zor zamanda yanında duran mı, başarınızı kıskanmayan mı?

İKİZLER: KARİYERİNİZDE KADER ANI! BEKLENEN HABER GELİYOR

İKİZLER: KARİYERİNİZDE KADER ANI! BEKLENEN HABER GELİYOR

İkizler ve yükselen İkizler için bu haftanın gökyüzü mesajı:

“Seni küçük tutan yere artık sığmayacaksın.”

Jüpiter iletişim, anlaşmalar, eğitim, satış, medya ve dijital dünyada güçlü fırsatlar yaratıyor.

Bir telefon görüşmesi, mesaj, teklif veya toplantı geleceğinizi değiştirebilir.

Yazarlık, sosyal medya, reklam, eğitim, satış ve iletişim alanında çalışanların görünürlüğü artabilir.

Fakat haftanın esas olayı 28 Ağustos tutulmasının kariyer alanınızda gerçekleşmesi.

Bu tutulma size mesleki anlamda bir yol ayrımı getirebilir.

Terfi gelebilir.

Yönetici değişebilir.

Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz.

Mevcut işinizi bırakmaya karar verebilirsiniz.

Bazıları toplum önündeki imajını tamamen değiştirebilir.

Buradaki önemli nokta şu:

Tutulmaların getirdiği gelişmeler bazen ilk anda sürpriz görünür fakat aslında uzun zamandır yaklaşmakta olan bir değişimin sonucudur.

Satürn retrosu sosyal çevrenizi de elemeden geçiriyor. Her arkadaşlığın geleceğinizde yeri olmayabilir.

Mars para alanınızda bulunduğu için maddi kararlar konusunda sabırsız davranabilirsiniz. Beklenmeyen masraflar olabilir.

Aşkta Venüs güçlü. Arkadaşlık olarak başlayan bir bağın romantik bir ilişkiye dönüşmesi mümkün.

İlişkisi olanlar ise ev ve aile konusunda karar verebilir.

Şanslı günler: 27, 30 ve 31 Ağustos

Görüşmeler, anlaşmalar ve kariyerde uzun vadeli fırsatlar açısından destekleyici.

Riskli günler: 28 Ağustos ve 1 Eylül

Ani iş kararları ve kontrolsüz harcamalara dikkat.

Haftanın mesajı:

Beklediğiniz haber geldiğinde korkup geri çekilmeyin. Çünkü hayatınızın yeni rotası tam da o haberle başlayabilir.

İkizler, sizin beklediğiniz haber hangisi: iş, para, aşk yoksa resmi bir sonuç mu?

YENGEÇ: PARA KAPISI AÇILIYOR AMA BÜYÜK BİR SINAV DA GELİYOR

YENGEÇ: PARA KAPISI AÇILIYOR AMA BÜYÜK BİR SINAV DA GELİYOR

Yengeç ve yükselen Yengeç için gökyüzünün mesajı:

“Başarı geliyor ama artık gücünüzü nasıl kullandığınız sınanacak.”

Jüpiter para alanınızdan geçiyor. Gelir artışı, yeni bir kazanç modeli, zam veya iş fırsatı mümkün.

Satürn retrosu ise kariyer alanınızda.

Bu iki enerji birlikte çalıştığında geçmişte yaptığınız çalışmaların karşılığını alma ihtimaliniz yükseliyor.

Uzun zamandır beklediğiniz terfi veya görev değişikliği gündeme gelebilir.

Kendi işini kurmak isteyenler daha ciddi plan yapabilir.

Ancak Satürn size başarıyla beraber sorumluluk getiriyor.

Yeni görev = daha fazla yük.

Daha fazla para = daha büyük sorumluluk.

Daha yüksek makam = daha fazla hesap verme zorunluluğu.

28 Ağustos tutulması ise yurt dışı, eğitim, hukuk, inançlar ve yaşam felsefesi alanınızda bir kapıyı kapatıp diğerini açabilir.

Vize sonucu gelebilir.

Bir eğitim bitebilir.

Yeni bir akademik karar alınabilir.

Yurt dışına taşınma düşüncesi güçlenebilir.

Mars burcunuzda olduğu için enerjiniz çok yüksek fakat 1 Eylül civarında Satürn'le sert etkileşimi nedeniyle tahammülünüz düşebilir.

Özellikle patron, yönetici, eş veya aile büyüğüyle “ben haklıyım” mücadelesine girmeyin.

Aşk hayatında yeni tanışmalar mümkün. Yakın çevreden veya sosyal medyadan gelen biri dikkat çekebilir.

Şanslı günler: 30–31 Ağustos

Para ve uzun vadeli kariyer kararları açısından destekleyici.

Riskli gün: 1 Eylül

Öfke, tartışma, acelecilik ve otorite çatışmaları konusunda çok dikkatli olun.

Haftanın mesajı:

Kazandığınız makamdan daha önemlisi, o makamı taşıyabilecek güce dönüşmeniz.

Yengeçler, size seçim hakkı verilse yüksek maaşı mı, huzurlu işi mi seçerdiniz?

ASLAN: BÜYÜK ŞANS GELİYOR! HAYATINIZIN EN ÖNEMLİ KARARLARINDAN BİRİ KAPIDA

ASLAN: BÜYÜK ŞANS GELİYOR! HAYATINIZIN EN ÖNEMLİ KARARLARINDAN BİRİ KAPIDA

Aslan ve yükselen Aslan için bu haftanın mesajı:

“Artık hayatınızı küçülterek güvende kalamazsınız.”

Jüpiter burcunuzdan ilerliyor ve size büyüme, cesaret, görünürlük ve yeni başlangıç enerjisi veriyor.

Kendinizi yeniden yaratabilirsiniz.

Yeni işe başlayabilirsiniz.

Marka kurabilirsiniz.

Yurt dışına açılabilirsiniz.

Hayatınızın görünümünü tamamen değiştirebilirsiniz.

Satürn retrosunun dokuzuncu evinizde olması ise geçmişte yarım kalmış eğitim, hukuk, yurt dışı veya akademik meseleleri tekrar gündeme getirebilir.

Daha önce reddedilmiş bir başvuru yeniden değerlendirilebilir.

Yarım bıraktığınız eğitim programına dönmeniz gerekebilir.

31 Ağustos civarındaki Jüpiter–Satürn uyumu sizin için oldukça önemli. Büyük bir fikri kalıcı bir plana dönüştürebilirsiniz.

Ancak 28 Ağustos tutulması sekizinci evinizi etkiliyor.

Borç, kredi, miras, eşin parası veya ortak maddi kaynaklarla ilgili beklenmedik bir gelişme olabilir.

Bir borcun bitmesi mümkün.

Yeni bir kredi konusu gündeme gelebilir.

Ortak para konusunda gizli kalmış bir bilgi ortaya çıkabilir.

Aşk hayatında çekiciliğiniz yüksek.

Bekârların başka şehirden, ülkeden veya eğitim bağlantılı biriyle karşılaşması mümkün.

İlişkisi olanlar geleceğe ilişkin ciddi bir karar alabilir.

Şanslı günler: 30 ve özellikle 31 Ağustos

Büyük kararlar, eğitim, seyahat ve uzun vadeli gelecek planları açısından güçlü.

Riskli gün: 28 Ağustos

Ortak para, kredi ve duygusal krizler konusunda ani karar vermeyin.

Haftanın mesajı:

Şans sizi buluyor ama bu kez şansın karşısında hazır olmanız gerekiyor.

Aslanlar, önünüzde hiçbir engel kalmasa hayatınızda ilk neyi değiştirirdiniz?

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BAŞAK: KADERİ DEĞİŞTİREN İLİŞKİ KARARI! GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

BAŞAK: KADERİ DEĞİŞTİREN İLİŞKİ KARARI! GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

Başak ve yükselen Başak için gökyüzü bu hafta çok net:

“Kim sizinle gerçekten yürümek istiyor, kim yalnızca hayatınızda yer kaplıyor?”

Güneş ve Merkür burcunuzda.

Kendinizi daha net ifade ediyor, ne istediğinizi daha iyi görüyor ve hayatınız üzerinde yeniden söz sahibi olmaya başlıyorsunuz.

Fakat 28 Ağustos Balık tutulması tam karşı alanınızı, yani evlilik ve ciddi ilişkiler bölgesini çalıştırıyor.

Bu nedenle ilişkilerde kader niteliğinde gelişmeler yaşanabilir.

Bir evlilik teklifi gelebilir.

İlişkiye isim konabilir.

Bir ortaklık başlayabilir.

Ya da uzun zamandır çözülemeyen bir ilişki bitebilir.

Tutulmanın amacı mutlaka ayırmak değildir.

Fakat gerçek olmayan bağı sürdürmek de zorlaşacaktır.

Bekârlar hayatlarına güçlü biçimde etki edecek biriyle karşılaşabilir.

Satürn retrosu ortak para ve güven meselelerini sorgulatıyor. İlişkisi olanlarda “Bana gerçekten güveniyor musun?” sorusu öne çıkabilir.

Venüs para alanınızı desteklediği için yaratıcı yeteneklerinizden gelir sağlayabilirsiniz.

Mars arkadaşlık alanında ise sosyal çevrede gerilim yaratabilir.

Bazı insanlarla ilişkinizin gerçek yüzünü görebilirsiniz.

Şanslı günler: 27, 30 ve 31 Ağustos

Kendinizi ifade etmek, finansal plan yapmak ve uzun vadeli kararlar için destekleyici.

Riskli gün: 28 Ağustos

İlişkilerde çok hızlı “tamam” veya “bitti” dememeye çalışın.

Haftanın mesajı:

Bu hafta kaybetmekten korktuğunuz şey belki de sizi gerçek hayatınızdan uzak tutan şey olabilir.

Başaklar, sizce bir ilişkide vazgeçilmez olan hangisi: güven, sevgi, sadakat veya saygı?

TERAZİ: BÜYÜK TEMİZLİK BAŞLIYOR! HAYATINIZDA KİMİN KALACAĞI BELLİ OLUYOR

TERAZİ: BÜYÜK TEMİZLİK BAŞLIYOR! HAYATINIZDA KİMİN KALACAĞI BELLİ OLUYOR

Terazi ve yükselen Terazi için gökyüzünün mesajı:

“Herkesi memnun etmeye çalışırken kendinizi kaybetmeyin.”

Venüs burcunuzda ilerlediği için çekicilik, sosyal ilişkiler ve kişisel görünüm açısından güçlü durumdasınız.

Dikkat çekebilirsiniz.

Yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

Fakat Satürn ilişkiler alanınızda retro.

Bu nedenle geçmişte çözülmemiş ilişki meseleleri yeniden masaya gelebilir.

Eski sevgili dönebilir.

Bir ilişki neden yürümüyor yeniden anlayabilirsiniz.

Evlilikte daha önce konuşulmayan sorumluluklar gündeme gelebilir.

Jüpiter sosyal çevrenizden destek verirken arkadaşlar veya güçlü bağlantılar önünüzü açabilir.

28 Ağustos tutulması çalışma düzeni ve sağlık alanınızı etkiliyor.

İş yerinde görev değişimi olabilir.

Bir çalışma arkadaşınız ayrılabilir.

Siz yeni bir düzene geçebilirsiniz.

Uzun süredir sizi tüketen bir çalışma biçimine “artık yeter” diyebilirsiniz.

Bu tutulma günlük hayatınızı yeniden düzenleme zorunluluğu getirebilir.

Mars kariyer alanınızda olduğu için iş hayatında rekabet yüksek.

1 Eylül civarında patronlarla veya otorite konumundaki kişilerle karşı karşıya gelmemeye dikkat edin.

Şanslı günler: 30–31 Ağustos

Sosyal çevre, proje ve uzun vadeli hedeflerde destekleyici.

Riskli günler: 28 Ağustos ve 1 Eylül

İş ortamındaki ani gelişmeler ve kariyer çatışmalarına dikkat.

Haftanın mesajı:

Hayatınızdan çıkan herkes kayıp değildir; bazen evren size yer açar.

Teraziler, sizce bir ilişkide en zor affedilen şey hangisi: yalan, ihanet, ilgisizlik veya saygısızlık?

AKREP: KARİYERDE BÜYÜK YÜKSELİŞ! AMA AŞKTA KADER DEVREDE

AKREP: KARİYERDE BÜYÜK YÜKSELİŞ! AMA AŞKTA KADER DEVREDE

Akrep ve yükselen Akrep için gökyüzünün mesajı:

“Sahne artık sizin; fakat kalbinizin gerçeğini de görmezden gelemezsiniz.”

Jüpiter kariyer alanınızda ilerliyor.

Yükselme, tanınma, terfi, yeni iş veya güçlü bir yöneticiden destek alma ihtimali artıyor.

Satürn retrosu ise çalışma düzeninizi yeniden yapılandırmanızı istiyor.

Başarı geliyor fakat plansızlık kaldırmayacak.

31 Ağustos'taki Jüpiter–Satürn uyumu sizin için iş hayatında uzun vadeli bir yapı kurma şansı taşıyor.

Yeni görev alabilirsiniz.

Daha profesyonel bir sistem kurabilirsiniz.

İş değiştirebilirsiniz.

Fakat haftanın en güçlü gelişmesi aşk hayatınızda olabilir.

28 Ağustos tutulması beşinci evinizi etkiliyor.

Aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kişisel mutlulukla ilgili önemli bir sonuç gündeme gelebilir.

Bekârların karşısına unutamayacakları biri çıkabilir.

Devam eden bir flört ciddi bir ilişkiye dönüşebilir.

Fakat bazıları uzun zamandır belirsizlik taşıyan aşk hikâyesini tamamen kapatabilir.

Çocuk sahibi olmayı düşünenlerin hayatında da önemli kararlar gündeme gelebilir.

Mars dokuzuncu evinizde olduğu için seyahat, hukuk ve eğitim konularında sabırsızlık sorun yaratabilir.

Şanslı gün: 31 Ağustos

Kariyer, iş düzeni ve büyük hedefler açısından son derece güçlü.

Riskli günler: 28 Ağustos ve 1 Eylül

Aşk hayatında ani kararlar; seyahat ve hukuki konularda acelecilik riskli.

Haftanın mesajı:

Başarı sizi yukarı çıkarırken kalbinizin kimi yanında istediğini de öğreneceksiniz.

Akrepler, seçim yapmak zorunda kalsanız büyük aşk mı, büyük kariyer mi?

YAY: UZAKLARDAN GELEN HABER KADERİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİR

YAY: UZAKLARDAN GELEN HABER KADERİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİR

Yay ve yükselen Yay için gökyüzü şöyle diyor:

“Hayat sizi bulunduğunuz yerden daha uzağa çağırıyor.”

Jüpiter dokuzuncu evinizde.

Yurt dışı, üniversite, akademik hayat, yayıncılık, hukuk ve uzun seyahatler açısından son derece önemli fırsatlar doğabilir.

Satürn retrosu aşk ve yaratıcılık alanınızda olduğu için kalbiniz ise daha ciddi davranmak istiyor.

Bekârlar artık geçici ilişkilerden yorulabilir.

Daha olgun, ciddi veya sorumluluk sahibi biri hayatınıza girebilir.

İlişkisi olanlarda evlilik ve çocuk meseleleri konuşulabilir.

Fakat 28 Ağustos tutulması ev ve aile alanınızda.

Taşınma olabilir.

Aile içinde önemli bir karar alınabilir.

Bir gayrimenkul meselesi sonuçlanabilir.

Ebeveynlerle ilgili gelişme yaşanabilir.

Uzun zamandır yaşadığınız yerden ayrılma kararı da gündeme gelebilir.

Özellikle yurt dışı planı olanlarda “evimi bırakıp başka bir hayata geçiyorum” teması oldukça güçlü çalışabilir.

Mars ortak para alanında olduğu için kredi ve borç konularında acele karar vermeyin.

31 Ağustos ise büyük bir fırsatı uzun vadeli hâle getirmek açısından haftanın en güzel zamanlarından biri.

Şanslı günler: 30–31 Ağustos

Eğitim, yurt dışı ve büyük gelecek hedefleri açısından güçlü.

Riskli günler: 28 Ağustos ve 1 Eylül

Ev, aile ve ortak para konularında gerilim oluşabilir.

Haftanın mesajı:

Bazen hayat değişmek için size yeni bir kapı değil, yeni bir şehir gösterir.

Yaylar, yarın size başka bir ülkede sıfırdan hayat kurma fırsatı verilse gider miydiniz, kalır mıydınız?

OĞLAK: PARA VE EVLİLİKTE BÜYÜK SINAV! SAKLANANLAR KONUŞULACAK

OĞLAK: PARA VE EVLİLİKTE BÜYÜK SINAV! SAKLANANLAR KONUŞULACAK

Oğlak ve yükselen Oğlak için gökyüzünün mesajı:

“Gerçek ortaklık, yalnızca sevgiyi değil sorumluluğu da paylaşmaktır.”

Jüpiter ortak para, miras, kredi ve eşin gelirleri alanında ilerliyor.

Satürn retrosu ise ev ve aile alanınızı yeniden yapılandırıyor.

Ev satın almak isteyenler kredi bulabilir.

Aile mülküyle ilgili çözüm gelebilir.

Miras veya ortak finans konusu ilerleyebilir.

Fakat Mars ilişki alanınızda olduğu için partnerinizle mücadeleye girmek oldukça kolay.

Özellikle 1 Eylül civarı eski meseleleri tekrar açıp birbirinizi suçlamamaya dikkat edin.

Bekârların hayatına güçlü, dominant veya korumacı biri girebilir.

Ancak çekim ne kadar yoğun olursa olsun ilişkinin hızını kontrol etmek önemli.

28 Ağustos tutulması iletişim alanınızı etkiliyor.

Çok önemli bir haber gelebilir.

Sözleşme sonuçlanabilir.

Kardeşlerle ilgili önemli gelişme olabilir.

Eğitim, sınav veya başvuru sonucu alabilirsiniz.

Bazıları araç veya ulaşım konusunda karar verebilir.

Venüs kariyer alanınızda size güçlü destek veriyor. Yöneticilerden yardım alabilir ve toplum önünde daha olumlu algılanabilirsiniz.

Şanslı günler: 30–31 Ağustos

Ortak finans, ev ve kariyer planları için güçlü.

Riskli gün: 1 Eylül

Eş, partner veya iş ortağıyla güç savaşlarından kaçının.

Haftanın mesajı:

Bu hafta kimin sizinle yalnızca güzel günleri değil sorumlulukları da paylaşmaya hazır olduğunu anlayabilirsiniz.

Oğlaklar, ilişkide para sizce tamamen ortak mı olmalı, tamamen ayrı mı?

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KOVA: EVLİLİK KAPISI AÇILIYOR! AMA PARA KONUSUNDA BÜYÜK GERÇEK ORTAYA ÇIKABİLİR

KOVA: EVLİLİK KAPISI AÇILIYOR! AMA PARA KONUSUNDA BÜYÜK GERÇEK ORTAYA ÇIKABİLİR

Kova ve yükselen Kova için gökyüzünün mesajı:

“Hayatınıza giren doğru insan geleceğin bütün planını değiştirebilir.”

Jüpiter evlilik ve ortaklık alanınızda ilerliyor.

Bu transit ciddi ilişkiler açısından oldukça güçlü.

Bekârların karşısına özgüveni yüksek ve dikkat çekici biri çıkabilir.

Tanışma sosyal medya, eğitim, iş bağlantısı veya yakın çevre aracılığıyla olabilir.

İlişkisi olanlar evlilik kararı verebilir.

Satürn retrosu iletişim alanınızda olduğu için ise geçmişte söylenen sözler yeniden gündeme gelebilir.

Yarım kalan konuşmalar tamamlanabilir.

Yanlış anlaşılmalar düzeltilebilir.

Fakat yalnızca romantizm yok.

28 Ağustos tutulması para alanınızı etkiliyor.

Geliriniz değişebilir.

Yeni bir kazanç kapısı açılabilir.

Bir iş bitebilir.

Maaş konusunda karar verilebilir.

Uzun süredir ekonomik olarak sizi zorlayan bir düzen sona erebilir.

Burada çok önemli bir konu var:

Tutulma size kendi değerinizi de sorgulatabilir.

Düşük ücret aldığınızı fark edebilir veya emeğinizin karşılığını artık istemeye başlayabilirsiniz.

Mars çalışma alanınızda olduğu için iş ortamında stres artabilir.

1 Eylül civarında kendinizi tüketene kadar çalışmamaya dikkat edin.

Şanslı gün: 31 Ağustos

Evlilik, ortaklık ve uzun vadeli sözleşmelerde güçlü.

Riskli günler: 28 Ağustos ve 1 Eylül

Para kararları ve iş ortamındaki tartışmalara dikkat.

Haftanın mesajı:

Hayatınıza gelecek kişinin sizi tamamlaması değil, sizinle aynı yöne yürüyebilmesi gerekiyor.

Kovalar, sizce evlilikte en önemli şey hangisi: aşk, güven, sadakat, para uyumu?

BALIK: AY TUTULMASI SİZDE! HAYATINIZIN BİR DÖNEMİ KAPANIYOR

BALIK: AY TUTULMASI SİZDE! HAYATINIZIN BİR DÖNEMİ KAPANIYOR

Balık ve yükselen Balık…

Bu haftanın en güçlü burçlarından birisiniz.

Çünkü 28 Ağustos'taki Ay tutulması sizin burcunuzda gerçekleşiyor.

Gökyüzünün mesajı çok açık:

“Eski hayatınızın süresi doldu.”

Bu tutulma kimliğiniz, bedeniniz, ilişkileriniz, yaşam yönünüz ve kişisel kararlarınız konusunda büyük farkındalıklar getirebilir.

Son iki yılda çok değişmiş olabilirsiniz.

Fakat çevreniz hâlâ sizin eski hâlinizi bekliyor olabilir.

Artık buna izin vermek istemeyebilirsiniz.

Bir ilişki bitebilir veya başlayabilir.

İş değiştirebilirsiniz.

Yaşam tarzınızı değiştirebilirsiniz.

Görünüşünüzde önemli bir yenilik yapabilirsiniz.

Uzun zamandır ertelediğiniz bir kararı aniden alabilirsiniz.

Tutulmaların etkisi yalnızca bir gün sürmez. Bu nedenle yaşanan gelişmeleri “o gün ne oldu?” şeklinde değerlendirmeyin. Önümüzdeki haftalarda olayların gerçek anlamı daha net ortaya çıkabilir.

Jüpiter çalışma alanınızda olduğu için iş fırsatları artabilir.

Satürn retrosu para alanınızda ise finansal düzeninizi yeniden yapılandırmanızı istiyor.

Geçmişten kalan borçlar veya yanlış harcama alışkanlıkları gündeme gelebilir.

Mars aşk alanınızı hareketlendiriyor.

Bekârlar yoğun ve tutkulu bir ilişkiye çekilebilir.

Fakat kıskançlık ve sahiplenmeye dikkat.

Güneş ve Merkür ilişki alanınızı aydınlattığı için bir ilişkinin geleceği açıkça konuşulabilir.

Birine “biz neyiz?” sorusunu sorabilirsiniz.

Ya da size sorulabilir.

Şanslı günler: 30–31 Ağustos

İş ve para düzenini uzun vadeli biçimde yapılandırmak için güçlü.

En kritik gün: 28 Ağustos

Ay tutulması nedeniyle büyük duygusal kararları ilk anda kesinleştirmek yerine gelişmeleri gözlemleyin.

Riskli gün: 1 Eylül

Para, iş ve aşk hayatında öfkeyle hareket etmeyin.

Haftanın mesajı:

Bu tutulma sizden bir şey almaya değil, artık size ait olmayan kimliği geride bırakmaya geliyor.

Balıklar, siz hayatınızda yeni bir sayfa açabilseniz ilk neyi değiştirirdiniz: aşk, iş, para, şehir veya kendinizi?

HAFTANIN EN KRİTİK GÖKYÜZÜ UYARISI

HAFTANIN EN KRİTİK GÖKYÜZÜ UYARISI

Bu hafta özellikle üç tarih çok önemli.

28 Ağustos: Balık burcundaki Ay tutulması ve Uranüs kaynaklı sürpriz etkiler nedeniyle ani haberler, beklenmedik kararlar ve hızlı değişimler gündeme gelebilir. Olayların ilk görüntüsüne bakarak kesin hüküm vermemek önemli.

31 Ağustos: Jüpiter–Satürn uyumu haftanın en yapıcı enerjilerinden birini getiriyor. Büyük hayalleri gerçekçi planlara dönüştürmek, kariyer, eğitim, evlilik ve uzun vadeli projelerde kalıcı temel atmak için güçlü bir enerji.

1 Eylül: Mars–Satürn karesi “hızlanmak istiyorum ama önümde engel var” duygusunu artırabilir. Öfke, sabırsızlık, otorite çatışmaları ve fiziksel olarak kendini fazla zorlama konusunda dikkatli olun.

Satürn retrosu bize sorumluluklarımızı yeniden düşündürüyor.

Neptün retrosu gerçeği hayalden ayırmamızı istiyor.

Plüton retrosu ise gücümüzü kime ve neye teslim ettiğimizi sorgulatıyor.

Bu nedenle haftanın en büyük mesajı şu:

Bazı şeyler gecikiyorsa başarısız olduğunuz için değil, yanlış temel üzerine kurmamanız gerektiği için gecikiyor olabilir.

Ve şimdi yorumlarda burcunuzu ve yükseleninizi yazın.

Ardından şu cümleyi tamamlayın:

“Bu hafta hayatımda artık …………… istemiyorum.”

Bakalım en çok hangi burç değişime hazır?

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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