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Genel Kültür Testleri
Bu Genel Kültür Testinde Dünyanın %20'si Başarılı Olabiliyor!

Bu Genel Kültür Testinde Dünyanın %20'si Başarılı Olabiliyor!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
09.05.2025 - 15:01

Bu test, genel kültürünüzü sınırlarına kadar zorlayacak, bilgi hazinenizdeki değerli taşları ortaya çıkaracak. Her bir soru, sizin bilgi dağarcığınızı bir adım daha genişletecek ve belki de daha önce hiç duymadığınız bilgilerle tanışmanızı sağlayacak.

Bu Genel Kültür Testinde Dünyanın %20'si Başarılı Olabiliyor!

Haydiiii!

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1. Antarktika’da yer alan tek aktif yanardağın adı nedir?

1. Antarktika’da yer alan tek aktif yanardağın adı nedir?

2. 20. yüzyılda Nobel Edebiyat Ödülü kazanıp, ödülü reddeden yazar kimdir?

2. 20. yüzyılda Nobel Edebiyat Ödülü kazanıp, ödülü reddeden yazar kimdir?

3. En uzun süre hüküm süren kadın hükümdar kimdir?

4. Hangi gezegenin bir günü, bir yılından daha uzundur?

4. Hangi gezegenin bir günü, bir yılından daha uzundur?

5. Louvre Müzesi'nde 47 gün ters asılan tablo hangisiydi?

5. Louvre Müzesi'nde 47 gün ters asılan tablo hangisiydi?
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6. Antik Roma’da “sol elini kullanmak” neden hoş karşılanmazdı?

6. Antik Roma’da “sol elini kullanmak” neden hoş karşılanmazdı?

7. “Bluetooth” ismi nereden gelir?

7. “Bluetooth” ismi nereden gelir?

8. İlk Olimpiyat Oyunları’nda kazananlara ne verilirdi?

8. İlk Olimpiyat Oyunları’nda kazananlara ne verilirdi?

9. Japonya’da “tsundoku” kelimesi ne anlama gelir?

9. Japonya’da “tsundoku” kelimesi ne anlama gelir?

10. Mars’ta gün batımları ne renktir?

10. Mars’ta gün batımları ne renktir?
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11. Vincent van Gogh’un ömrü boyunca sattığı tablo sayısı kaçtır?

11. Vincent van Gogh’un ömrü boyunca sattığı tablo sayısı kaçtır?

12. Antik Mısır'da kedilere ne yapılırsa ölüm cezası verilirdi?

12. Antik Mısır'da kedilere ne yapılırsa ölüm cezası verilirdi?

13. Üç Büyük Dince Kutsal Sayılan Şehir Hangisidir?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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