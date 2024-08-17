Bu Film-Yönetmen Eşleştirmesini Başarıyla Bitirebilir misin?
Bu Film-Yönetmen Eşleştirmesini Başarıyla Bitirebilir misin?
Film tutkunlarının 'Biz boşuna sinemasever değiliz.' diyebileceği bir test hazırladık! Sorulardaki filmlerden en az birini izlemiş olabileceğini düşünerek hazırladığımız testte kaç doğru yapacaksın?
Hemen başla! 👇
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1. Başlayalım! Başrollerini Bill Murray ve Scarlett Johansson'un paylaştığı "Lost in Translation" filminin yönetmeni kimdi?
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2. Devam edelim! 2006 yılında vizyona giren "Pan's Labyrinth" filminin yönetmeni kimdir?
3. Bir başka harika film! Jim Carrey ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" filminin yönetmeni kimdir?
4. Devam ediyoruz! Ralph Fiennes ve Tony Revolori'nin başrollerinde yer aldığı "The Grand Budapest Hotel" filmini kim yönetti?
5. Şimdi biraz daha derinlere inelim! Brad Pitt'in başrol oynadığı "The Tree of Life" filminin yönetmenini biliyor musun?
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6. Sıradaki sorumuz! Michael Keaton'ın başrolünde olduğu "Birdman" filmini kim yönetti?
7. Bu film oldukça etkileyiciydi! Mahershala Ali'nin Oscar kazandığı "Moonlight" filminin yönetmenini tahmin edebilecek misin?
8. Fantastik ve romantik bir temaya sahip olan "The Shape of Water" filminin yönetmeni kim diye sorsak?
9. Gelelim teknoloji ve aşkın birleşimine! Joaquin Phoenix'in oynadığı ve Scarlett Johansson'un seslendirdiği "Her" filminin yönetmeni kimdir?
10. Uzun yıllar süren bir proje! Ellar Coltrane'in hayatını anlatan "Boyhood" filmini kim yönetti?
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