Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Bu Film-Yönetmen Eşleştirmesini Başarıyla Bitirebilir misin?

etiket Bu Film-Yönetmen Eşleştirmesini Başarıyla Bitirebilir misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 18:01

Film tutkunlarının 'Biz boşuna sinemasever değiliz.' diyebileceği bir test hazırladık! Sorulardaki filmlerden en az birini izlemiş olabileceğini düşünerek hazırladığımız testte kaç doğru yapacaksın?

Hemen başla! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Başlayalım! Başrollerini Bill Murray ve Scarlett Johansson'un paylaştığı "Lost in Translation" filminin yönetmeni kimdi?

1. Başlayalım! Başrollerini Bill Murray ve Scarlett Johansson'un paylaştığı "Lost in Translation" filminin yönetmeni kimdi?

2. Devam edelim! 2006 yılında vizyona giren "Pan's Labyrinth" filminin yönetmeni kimdir?

2. Devam edelim! 2006 yılında vizyona giren "Pan's Labyrinth" filminin yönetmeni kimdir?

3. Bir başka harika film! Jim Carrey ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" filminin yönetmeni kimdir?

3. Bir başka harika film! Jim Carrey ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" filminin yönetmeni kimdir?

4. Devam ediyoruz! Ralph Fiennes ve Tony Revolori'nin başrollerinde yer aldığı "The Grand Budapest Hotel" filmini kim yönetti?

4. Devam ediyoruz! Ralph Fiennes ve Tony Revolori'nin başrollerinde yer aldığı "The Grand Budapest Hotel" filmini kim yönetti?

5. Şimdi biraz daha derinlere inelim! Brad Pitt'in başrol oynadığı "The Tree of Life" filminin yönetmenini biliyor musun?

5. Şimdi biraz daha derinlere inelim! Brad Pitt'in başrol oynadığı "The Tree of Life" filminin yönetmenini biliyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sıradaki sorumuz! Michael Keaton'ın başrolünde olduğu "Birdman" filmini kim yönetti?

6. Sıradaki sorumuz! Michael Keaton'ın başrolünde olduğu "Birdman" filmini kim yönetti?

7. Bu film oldukça etkileyiciydi! Mahershala Ali'nin Oscar kazandığı "Moonlight" filminin yönetmenini tahmin edebilecek misin?

7. Bu film oldukça etkileyiciydi! Mahershala Ali'nin Oscar kazandığı "Moonlight" filminin yönetmenini tahmin edebilecek misin?

8. Fantastik ve romantik bir temaya sahip olan "The Shape of Water" filminin yönetmeni kim diye sorsak?

8. Fantastik ve romantik bir temaya sahip olan "The Shape of Water" filminin yönetmeni kim diye sorsak?

9. Gelelim teknoloji ve aşkın birleşimine! Joaquin Phoenix'in oynadığı ve Scarlett Johansson'un seslendirdiği "Her" filminin yönetmeni kimdir?

9. Gelelim teknoloji ve aşkın birleşimine! Joaquin Phoenix'in oynadığı ve Scarlett Johansson'un seslendirdiği "Her" filminin yönetmeni kimdir?

10. Uzun yıllar süren bir proje! Ellar Coltrane'in hayatını anlatan "Boyhood" filmini kim yönetti?

10. Uzun yıllar süren bir proje! Ellar Coltrane'in hayatını anlatan "Boyhood" filmini kim yönetti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Sosyal medyanın doğuşu! Jesse Eisenberg'in başrolünde olduğu "The Social Network" filminin yönetmeni kimdi?

11. Sosyal medyanın doğuşu! Jesse Eisenberg'in başrolünde olduğu "The Social Network" filminin yönetmeni kimdi?

12. Testimizi bir Fransız filmi ile bitirelim! Küçük şeylerle mutlu olmayı bize gösteren, Audrey Tautou'nun başrol oynadığı "Amélie" filmini kim yönetti?

12. Testimizi bir Fransız filmi ile bitirelim! Küçük şeylerle mutlu olmayı bize gösteren, Audrey Tautou'nun başrol oynadığı "Amélie" filmini kim yönetti?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın