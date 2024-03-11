Bu Evet Hayır Testine Göre Seni Neden Üzdüler?

Belki de içindeki duygusal patlamayı ifade etmekte zorlanıyorsun, belki de kalbinin derinliklerinde yatanları dışa vurmakta çekiniyorsun. İşte tam da bu yüzden buradayız, seni anlamak ve anlatmak için. Biliyoruz ki, duygularını ifade etmek her zaman kolay olmuyor. Kimi zaman kelimeler yetersiz kalıyor, kimi zaman da doğru ifadeyi bulmakta zorlanıyoruz. Ama unutma ki, duygularını dışa vurmakta zorlandığın bu dünyada, seni anlamayanlar yüzünden kederlendiğini biliyoruz. Belki de seni anlamadıkları için üzdüler, belki de duygularını doğru bir şekilde ifade edemediğin için. Ama merak etme, burada seni anlamak için varız. Sana bir kulak vermek, seni anlamak ve duygularını doğru bir şekilde ifade etmene yardımcı olmak için buradayız. Duygularını dışa vurmakta zorlandığın bu dünyada, seni anlamayanlar yüzünden kederlendiğini biliyoruz. Ama unutma ki, duygularını ifade etmek her zaman kolay olmuyor. Kimi zaman kelimeler yetersiz kalıyor, kimi zaman da doğru ifadeyi bulmakta zorlanıyoruz. Ama merak etme, burada seni anlamak için varız. Sana bir kulak vermek, seni anlamak ve duygularını doğru bir şekilde ifade etmene yardımcı olmak için buradayız. Duygularını dışa vuramayan kardeşim, hoş geldin! Seni tanıyamadıkları için üzdüler. Ama unutma ki, burada seni anlamak için varız. Sana bir kulak vermek, seni anlamak ve duygularını doğru bir şekilde ifade etmene yardımcı olmak için buradayız.

Hayatın tüm karmaşası içerisinde, duygularını içinde yaşamayı bir yaşam tarzı haline getirmişsin. Dışarıya karşı her zaman güçlü ve kararlı bir görüntü sergileyerek, insanların senin ne hissettiğini çözmesini neredeyse imkansız kılmışsın. Gece yatağa yattığında, gündüz yaşadıkların gözlerinin önünden hızlı hızlı geçiyor, tüm duygularını bir kez daha yaşatıyor. Ancak sabah uyandığında, o demir gibi duruşunu tekrar kazanıyor, hatta bazen insanları bile korkutacak kadar güçlü görünüyorsun.

Aslında, derinlerde yatan tek isteğin anlaşılmak, duygularının fark edilmesi. Ancak bu duruşun, bu kalkanın ardında saklanan hassas yüreğini kimse keşfedememiş. Seni tanımak, seni gerçekten anlamak için çaba sarf etmemişler. Nelerden hoşlandığını, hangi durumların seni rahatsız ettiğini, hangi şeylerin seni kırdığını ya da neyin seni mutlu ettiğini öğrenmek için hiç çaba göstermemişler. Bu yüzden, belki de farkında olmadan, seni üzmüşler...

Birçok insanın hayatında belki de farkında olmadan yaptığı bu hatalar, senin hayatında derin izler bırakmış. Ancak unutma, senin duyguların, senin hislerin ve senin yaşadıkların son derece değerli. Kendini anlamak ve anlatmak için belki de biraz daha cesaret etmen gerekiyor. Unutma, senin hikayen, senin duyguların ve senin hislerin son derece değerli. Her zaman olduğu gibi, seninle olmak, seni anlamak ve seni sevmek isteyen insanlar da olacaktır.