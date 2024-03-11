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Bu Evet Hayır Testine Göre Seni Neden Üzdüler?

Bu Evet Hayır Testine Göre Seni Neden Üzdüler?

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.03.2024 - 22:34

Hayatta kimi zaman bizi üzen şeyler, geçmişte yaptığımız seçimlerin getirileri olabiliyor. Önceden yaşadığımız ve tecrübe ettiğimiz duygular, davranışlarımızın öncüsü oluyor. Peki seni neden üzdüler? Bu davranışları sergileyip sergilemediğine göre neden üzüldüğünü söylüyoruz.

Hadi teste!

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1. Kendini kötü hissettiğinde uyur musun?

2. Evine bağlı, evcimen bir insan mısındır?

3. Sarı beze (mutfak bezi) dokunabilir misin?

4. Uzun uzun telefon konuşmaları yapmayı sever misin?

5. İnsanları tek hatasında silebilir misin?

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6. Sakin bir insan mısındır?

7. Evlenmeyi düşünüyor musun?

8. Zamanlamayla ilgili problemin var mı? (Her yere geç kalır ya da erken gider misin yani...)

9. İlk görüşte aşka inanır mısın?

10. Gelenekçi misindir?

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Merhaba sevgili dostum, hoş geldin! Duygularını dışa vurmakta zorlandığın bu dünyada, seni anlamayanlar yüzünden kederlendiğini biliyoruz.

Belki de içindeki duygusal patlamayı ifade etmekte zorlanıyorsun, belki de kalbinin derinliklerinde yatanları dışa vurmakta çekiniyorsun. İşte tam da bu yüzden buradayız, seni anlamak ve anlatmak için. Biliyoruz ki, duygularını ifade etmek her zaman kolay olmuyor. Kimi zaman kelimeler yetersiz kalıyor, kimi zaman da doğru ifadeyi bulmakta zorlanıyoruz. Ama unutma ki, duygularını dışa vurmakta zorlandığın bu dünyada, seni anlamayanlar yüzünden kederlendiğini biliyoruz. Belki de seni anlamadıkları için üzdüler, belki de duygularını doğru bir şekilde ifade edemediğin için. Ama merak etme, burada seni anlamak için varız. Sana bir kulak vermek, seni anlamak ve duygularını doğru bir şekilde ifade etmene yardımcı olmak için buradayız. Duygularını dışa vurmakta zorlandığın bu dünyada, seni anlamayanlar yüzünden kederlendiğini biliyoruz. Ama unutma ki, duygularını ifade etmek her zaman kolay olmuyor. Kimi zaman kelimeler yetersiz kalıyor, kimi zaman da doğru ifadeyi bulmakta zorlanıyoruz. Ama merak etme, burada seni anlamak için varız. Sana bir kulak vermek, seni anlamak ve duygularını doğru bir şekilde ifade etmene yardımcı olmak için buradayız. Duygularını dışa vuramayan kardeşim, hoş geldin! Seni tanıyamadıkları için üzdüler. Ama unutma ki, burada seni anlamak için varız. Sana bir kulak vermek, seni anlamak ve duygularını doğru bir şekilde ifade etmene yardımcı olmak için buradayız.

Hayatın tüm karmaşası içerisinde, duygularını içinde yaşamayı bir yaşam tarzı haline getirmişsin. Dışarıya karşı her zaman güçlü ve kararlı bir görüntü sergileyerek, insanların senin ne hissettiğini çözmesini neredeyse imkansız kılmışsın. Gece yatağa yattığında, gündüz yaşadıkların gözlerinin önünden hızlı hızlı geçiyor, tüm duygularını bir kez daha yaşatıyor. Ancak sabah uyandığında, o demir gibi duruşunu tekrar kazanıyor, hatta bazen insanları bile korkutacak kadar güçlü görünüyorsun.

Aslında, derinlerde yatan tek isteğin anlaşılmak, duygularının fark edilmesi. Ancak bu duruşun, bu kalkanın ardında saklanan hassas yüreğini kimse keşfedememiş. Seni tanımak, seni gerçekten anlamak için çaba sarf etmemişler. Nelerden hoşlandığını, hangi durumların seni rahatsız ettiğini, hangi şeylerin seni kırdığını ya da neyin seni mutlu ettiğini öğrenmek için hiç çaba göstermemişler. Bu yüzden, belki de farkında olmadan, seni üzmüşler...

Birçok insanın hayatında belki de farkında olmadan yaptığı bu hatalar, senin hayatında derin izler bırakmış. Ancak unutma, senin duyguların, senin hislerin ve senin yaşadıkların son derece değerli. Kendini anlamak ve anlatmak için belki de biraz daha cesaret etmen gerekiyor. Unutma, senin hikayen, senin duyguların ve senin hislerin son derece değerli. Her zaman olduğu gibi, seninle olmak, seni anlamak ve seni sevmek isteyen insanlar da olacaktır.

İyi niyetini suistimal edip bundan faydalanan insanların seni üzdüğünü biliyoruz!

Kendi ihtiyaçlarını, arzularını bir kenara bırakıp, başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koymuşsun. Her zaman başkalarına yardım etmek, onları mutlu etmek için çabaladın. Bu özverili tutumun, belki de seni bu zamana kadar defalarca yaraladı. Birçok insan, senin bu değerli özelliğini, bu altın kalbini tam anlamıyla kavrayamadı. Belki de onların seni anlamaması, senin değerini bilmemeleri yüzünden kalbin kırıldı, belki de bu yüzden defalarca üzüldün.

Adeta bir hayırsever gibi, kendini insanların hizmetine adamışsın. Onların mutluluğu için tüm varlığını, tüm enerjini ortaya koymuşsun. Sevdiklerin için yapamayacağın hiçbir şey yokmuş gibi, her daim onların yanında olmuşsun. Kendinden ödün vererek, onların hayatını kolaylaştırmayı tercih etmişsin. Ancak bu, senin en hassas noktan olmuş. Başkaları üzülmesin diye, sen kendi üzüntünü göğüslemeyi seçmişsin.

Ancak insanlar, senin bu hassas ve narin yanını kullanmaktan hiç çekinmemişler. Senin bu özverili tavrını çıkarları için kullanmayı tercih etmişler. Senin değerini, senin ne kadar özel bir insan olduğunu hiçbir zaman tam anlamıyla kavrayamamışlar. Ve sonuç olarak, seni sürekli olarak üzmüşler. Senin bu kocaman yüreğini, bu eşsiz özverini hiç hak etmeden, sadece kendi çıkarları için kullanmışlar.

Fakat unutma ki, senin bu özverili ve sevgi dolu yönün, seni diğerlerinden ayıran, seni eşsiz kılan bir özellik. Ve emin ol ki, bir gün karşına çıkan herkes senin bu değerini anlayacak, seni olduğun gibi kabul edecek ve seni asla üzmeyecek.

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