Bu Davranışlara Sahipsen Kıskançlığın Dozunu Kaçırıyorsun Demektir!

Kıskançlık, çoğu ilişkide zaman zaman ortaya çıkabilen bir duygu. Sevdiğin kişiyi kaybetme korkusu, güvensizlik veya geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları bazen bu duyguyu tetikleyebilir. Ancak kıskançlık hayatın her alanına sızmaya başladığında işler biraz değişiyor. Aşağıdaki davranışlardan kaç tanesini yaptığını düşün. Ne kadar fazlası sana uyuyorsa, kıskançlığın hayatındaki etkisi de o kadar büyümüş olabilir.