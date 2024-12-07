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Bu Balkan Testinden 10/10 Yapabilecek misin?

etiket Bu Balkan Testinden 10/10 Yapabilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 17:55

Balkanlar denince aklına ne geliyor? Boşnak böreği mi, Mostar Köprüsü mü, yoksa düğünlerdeki enerjik danslar mı? Hadi bakalım, bu testle bilgi dağarcığını sınayalım. Soruların bazıları kolay gibi görünebilir, ama sürprizlerle dolu olduğumuzu da unutma. Bir yandan eğlenirken bir yandan da belki bilmediğin birkaç şey öğrenirsin. Bakalım Balkanlar’da kültürel bir geziye hazır mısın? Test sonunda kaç doğru yapacağını şimdiden merak ediyoruz. O zaman çayını kahveni hazırla, rahatla, ve bu eğlenceli teste başla!

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1. Biraz kolay bir soruyla başlayalım. Balkanların olmazsa olmaz yemeği nedir?

2. Balkanlar’da yer alan şu ünlü köprüyü bilmemek ayıp: Mostar Köprüsü hangi ülkede?

3. Peki hangisi gerçek bir Balkan atasözüdür?

3. Peki hangisi gerçek bir Balkan atasözüdür?

4. Biraz da coğrafi bilgini deneyelim. Arnavutluk’un başkentini bul bakalım!

5. İşleri biraz zorlaştıralım. "Ajvar" dediğimiz efsane lezzet hangi Balkan ülkesinden çıkmıştır?

5. İşleri biraz zorlaştıralım. "Ajvar" dediğimiz efsane lezzet hangi Balkan ülkesinden çıkmıştır?
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6. “Balkanlar’a kış gelir, Balkan soğuğu eser…” Bu soğuğun nereden geldiğini söyleyebilecek misin?

7. İşleri biraz daha zorlaştıralım. Kosova’da hangi şehir UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir?

8. Hangisi Balkan ülkelerinden biri değildir?

8. Hangisi Balkan ülkelerinden biri değildir?

9. Hangisi Balkanlar’da tatil yapılacak bir yer değildir?

9. Hangisi Balkanlar’da tatil yapılacak bir yer değildir?

10. Son olarak ise Sırbistan’ın başkenti neresidir?

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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