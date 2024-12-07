Bu Balkan Testinden 10/10 Yapabilecek misin?

Balkanlar denince aklına ne geliyor? Boşnak böreği mi, Mostar Köprüsü mü, yoksa düğünlerdeki enerjik danslar mı? Hadi bakalım, bu testle bilgi dağarcığını sınayalım. Soruların bazıları kolay gibi görünebilir, ama sürprizlerle dolu olduğumuzu da unutma. Bir yandan eğlenirken bir yandan da belki bilmediğin birkaç şey öğrenirsin. Bakalım Balkanlar’da kültürel bir geziye hazır mısın? Test sonunda kaç doğru yapacağını şimdiden merak ediyoruz. O zaman çayını kahveni hazırla, rahatla, ve bu eğlenceli teste başla!