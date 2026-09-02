Brawl Stars Niye Açılmıyor? Brawl Stars Neden Bakıma Girdi, Ne Zaman Açılacak?

Brawl Stars bakım molasının kesin bitiş zamanı bilinmiyor. Supercell, güncellemenin 1 Eylül'deki bakım çalışmasının hemen ardından geleceğini duyurmuştu. Oyunun kısa süre içerisinde geri dönmesi ve erişime açılması bekleniyor.

Brawl Stars Güncellemesinde Ne Var?

1 Eylül güncellemesi Nori ve Wendy için yeni Hypercharge özelliklerinin yanı sıra yeni Buffie içerikleri ve kapsamlı denge değişiklikleri getiriyor. Poco'nun yeteneklerinde de çeşitli düzenlemeler yapılırken çok sayıda karakter için güçlendirme ve zayıflatma değişiklikleri uygulanıyor.