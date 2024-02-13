Boynuzlu Köpek Balığı Yumurtasının Göz Alıcı Görüntüsü Tekrardan Viral Oldu
Boynuzlu Köpek Balığı Yumurtasının Göz Alıcı Görüntüsü Tekrardan Viral Oldu
Kaynak: https://www.tiktok.com/@lovimals/vide...
Sahilde boynuzlu köpek balığı yumurtası bulan bir kadın sosyal medyada paylaştığı video ile viral oldu. Videoya gelen yorumlar ise bildiğimizi yeniden sorgulattı!
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Sahilde boynuzlu köpek balığı yumurtası bulan bir kadın sosyal medyada paylaştığı video ile yeniden viral oldu.
"İlk defa bir köpek balığı yumurtası görüyorum."
"Köpek balığı yumurtası açılışı yapar mısın?"😂
"Bu gerçekten köpek balığı yumurtası mı?"
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"Köpek balıklarının yumurtlamak yerine doğurduğunu sanıyordum."
"Şeytan meyvesi sandım."
"Artık köpek balığı yumurtasının şeklini biliyorum."
"Köpek balıkları memeli değil mi?"
"Bu denizkızı oyuncağı."
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