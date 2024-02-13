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Boynuzlu Köpek Balığı Yumurtasının Göz Alıcı Görüntüsü Tekrardan Viral Oldu

Boynuzlu Köpek Balığı Yumurtasının Göz Alıcı Görüntüsü Tekrardan Viral Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 14:43

Sahilde boynuzlu köpek balığı yumurtası bulan bir kadın sosyal medyada paylaştığı video ile viral oldu. Videoya gelen yorumlar ise bildiğimizi yeniden sorgulattı!

Detaylar.👇

Kaynak: https://www.tiktok.com/@lovimals/vide...
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Sahilde boynuzlu köpek balığı yumurtası bulan bir kadın sosyal medyada paylaştığı video ile yeniden viral oldu.

Sahilde boynuzlu köpek balığı yumurtası bulan bir kadın sosyal medyada paylaştığı video ile yeniden viral oldu.

İlk başta bir kabuğa benzeyen yumurtanın içine dikkatli şekilde bakıldığında yavru bir köpek balığı görülebiliyor.

"İlk defa bir köpek balığı yumurtası görüyorum."

"İlk defa bir köpek balığı yumurtası görüyorum."

"Köpek balığı yumurtası açılışı yapar mısın?"😂

"Köpek balığı yumurtası açılışı yapar mısın?"😂

"Bu gerçekten köpek balığı yumurtası mı?"

"Bu gerçekten köpek balığı yumurtası mı?"
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"Köpek balıklarının yumurtlamak yerine doğurduğunu sanıyordum."

"Köpek balıklarının yumurtlamak yerine doğurduğunu sanıyordum."

"Şeytan meyvesi sandım."

"Şeytan meyvesi sandım."

"Artık köpek balığı yumurtasının şeklini biliyorum."

"Artık köpek balığı yumurtasının şeklini biliyorum."

"Köpek balıkları memeli değil mi?"

"Köpek balıkları memeli değil mi?"

"Bu denizkızı oyuncağı."

"Bu denizkızı oyuncağı."

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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