"Borcunu Ben Kapatırım" Bir Kadının İşvereniyle Konuşmasını Görünce Sinirleriniz Zıplayacak
"Borcunu Ben Kapatırım" Bir Kadının İşvereniyle Konuşmasını Görünce Sinirleriniz Zıplayacak
Kadınlar gerçek hayatta da sosyal medyada da türlü şiddete maruz kalabiliyorlar. Şiddet dendiğinde aklınıza yalnızca 'fiziksel' şiddet geliyorsa yanılıyorsunuz. Flört şiddeti, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet de dünyada gün geçtikçe yayılan şiddet türleri arasında.
Bu kez bir kadın sosyal medya kullanıcısı, işvereniyle arasında geçen mesajlaşmayı paylaştı. O mesajları görenler ise 'kadınlar için artık ek iş yapmak da imkansız' demeden edemedi.
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Şiddet, yalnızca aklımıza ilk gelen tanımlamasıyla bitmiyor.
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Bir sosyal medya kullanıcısı da işvereniyle arasında geçen diyaloğu paylaştı;
İşveren, kadın çalışanın "borcunu kapatmayı" teklif etti.
"Karşılığını sen belirlersin" sözleri ise olayı özetler nitelikte!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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