"Borcunu Ben Kapatırım" Bir Kadının İşvereniyle Konuşmasını Görünce Sinirleriniz Zıplayacak

Kadınlar gerçek hayatta da sosyal medyada da türlü şiddete maruz kalabiliyorlar. Şiddet dendiğinde aklınıza yalnızca 'fiziksel' şiddet geliyorsa yanılıyorsunuz. Flört şiddeti, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet de dünyada gün geçtikçe yayılan şiddet türleri arasında.

Bu kez bir kadın sosyal medya kullanıcısı, işvereniyle arasında geçen mesajlaşmayı paylaştı. O mesajları görenler ise 'kadınlar için artık ek iş yapmak da imkansız' demeden edemedi.