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"Borcunu Ben Kapatırım" Bir Kadının İşvereniyle Konuşmasını Görünce Sinirleriniz Zıplayacak

"Borcunu Ben Kapatırım" Bir Kadının İşvereniyle Konuşmasını Görünce Sinirleriniz Zıplayacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 16:42

Kadınlar gerçek hayatta da sosyal medyada da türlü şiddete maruz kalabiliyorlar. Şiddet dendiğinde aklınıza yalnızca 'fiziksel' şiddet geliyorsa yanılıyorsunuz. Flört şiddeti, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet de dünyada gün geçtikçe yayılan şiddet türleri arasında. 

Bu kez bir kadın sosyal medya kullanıcısı, işvereniyle arasında geçen mesajlaşmayı paylaştı. O mesajları görenler ise 'kadınlar için artık ek iş yapmak da imkansız' demeden edemedi.

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Şiddet, yalnızca aklımıza ilk gelen tanımlamasıyla bitmiyor.

Şiddet, yalnızca aklımıza ilk gelen tanımlamasıyla bitmiyor.

Karşı tarafı kendisine şiddet uygulamakla tehdit etmek psikolojik şiddete giriyor. Aynı şekilde karşı tarafın çalışmasını veya eğitimini engellemek de ekonomik şiddete giriyor.

Kadınlar, çoğu zaman fark etmedikleri şekillerde şiddete maruz kalıyorlar anlayacağınız.

Bir sosyal medya kullanıcısı da işvereniyle arasında geçen diyaloğu paylaştı;

Bir sosyal medya kullanıcısı da işvereniyle arasında geçen diyaloğu paylaştı;
twitter.com

İşveren, kadın çalışanın "borcunu kapatmayı" teklif etti.

İşveren, kadın çalışanın "borcunu kapatmayı" teklif etti.

"Karşılığını sen belirlersin" sözleri ise olayı özetler nitelikte!

"Karşılığını sen belirlersin" sözleri ise olayı özetler nitelikte!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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