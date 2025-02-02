Kadınlar Neden Kendilerine Şiddet Uygulayan Eşlerine "Kıyamaz"?
Kadınlar Neden Kendilerine Şiddet Uygulayan Eşlerine "Kıyamaz"?
Kadına yönelik şiddet, tüm dünyanın en önemli toplum sorunlarından biri. Maalesef ülkemizde de kadına yönelik şiddet haberlerini almadığımız bir gün yaşamıyoruz. Üstelik kadınlara şiddet, tanımadığı insanlar tarafından değil, en güvenmeleri gereken insanlar tarafından uygulanıyor. Babalarından, erkek kardeşlerinden, sevgililerinden, eşlerinden...Kadınlar en çok 'kendi evlerinde' şiddete maruz kalıyor.
Peki tüm bu şiddetin karşısında kadınlar nasıl hala 'Kocama bir şey yapmayın' diyebiliyor?
Aslında bu sorunun cevabı, sandığınızdan daha derin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gün geçmiyor ki ülkemizin bir köşesinden kadına şiddet haberi almayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günlük yaşantımızda farkında olmadığımız birçok unsur, bizi şiddete yönlendiriyor. Şiddet, gün geçtikçe "meşru" bir hal almaya başlıyor.
Son olarak Kocaeli'den bir kadına şiddet haberi geldi. Bir şahıs, eski karısına sokak ortasında şiddet uyguladı.
"O benim çocuklarımın babası. Yapmayın yeter." Peki neden? Kendinize şiddet uygulayan bir insana bu sözleri nasıl söyleyebilirsiniz?
Peki bu sözlerde, toplumun yani bizlerin de bir etkisi var mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın