Kadınlar Neden Kendilerine Şiddet Uygulayan Eşlerine "Kıyamaz"?

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyanın en önemli toplum sorunlarından biri. Maalesef ülkemizde de kadına yönelik şiddet haberlerini almadığımız bir gün yaşamıyoruz. Üstelik kadınlara şiddet, tanımadığı insanlar tarafından değil, en güvenmeleri gereken insanlar tarafından uygulanıyor. Babalarından, erkek kardeşlerinden, sevgililerinden, eşlerinden...Kadınlar en çok 'kendi evlerinde' şiddete maruz kalıyor.

Peki tüm bu şiddetin karşısında kadınlar nasıl hala 'Kocama bir şey yapmayın' diyebiliyor?

Aslında bu sorunun cevabı, sandığınızdan daha derin.