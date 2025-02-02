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Kadınlar Neden Kendilerine Şiddet Uygulayan Eşlerine "Kıyamaz"?

Kadınlar Neden Kendilerine Şiddet Uygulayan Eşlerine "Kıyamaz"?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 18:11

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyanın en önemli toplum sorunlarından biri. Maalesef ülkemizde de kadına yönelik şiddet haberlerini almadığımız bir gün yaşamıyoruz. Üstelik kadınlara şiddet, tanımadığı insanlar tarafından değil, en güvenmeleri gereken insanlar tarafından uygulanıyor. Babalarından, erkek kardeşlerinden, sevgililerinden, eşlerinden...Kadınlar en çok 'kendi evlerinde' şiddete maruz kalıyor.

Peki tüm bu şiddetin karşısında kadınlar nasıl hala 'Kocama bir şey yapmayın' diyebiliyor?

Aslında bu sorunun cevabı, sandığınızdan daha derin.

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Gün geçmiyor ki ülkemizin bir köşesinden kadına şiddet haberi almayalım.

Gün geçmiyor ki ülkemizin bir köşesinden kadına şiddet haberi almayalım.

Gün geçtikçe muasır bir medeniyet seviyesine ulaşacağımızı düşünürken bütün dünyada kadına şiddet, en önemli toplum sağlığı ve insan hakkı sorunu haline geldi. Kadına şiddetin arkasında yalnızca bireysel sorunların yattığını düşünmek ise bu noktada yanıltıcı olabilir.

Toplumsal algılar, şiddeti artıran veya azaltan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük yaşantımızda farkında olmadığımız birçok unsur, bizi şiddete yönlendiriyor. Şiddet, gün geçtikçe "meşru" bir hal almaya başlıyor.

Günlük yaşantımızda farkında olmadığımız birçok unsur, bizi şiddete yönlendiriyor. Şiddet, gün geçtikçe "meşru" bir hal almaya başlıyor.

Dizilerde yer alan replikler, kadını aşağılayan şarkı sözleri, kadın düşmanı kesim tarafından normalmiş gibi yapılan paylaşımlar, sözler...

Kadına şiddet tutumu, nesiller boyunca aktarılarak aileyi, toplumu da derinden etkiliyor.

Son olarak Kocaeli'den bir kadına şiddet haberi geldi. Bir şahıs, eski karısına sokak ortasında şiddet uyguladı.

Son olarak Kocaeli'den bir kadına şiddet haberi geldi. Bir şahıs, eski karısına sokak ortasında şiddet uyguladı.

Duyarsız olmayan çevredeki vatandaşlar ise şahsı etkisiz hale getirdi. Şiddet faili, polise teslim edildi.

Vatandaşlar, kadını kocasının elinden kurtardı. Fakat ağır yaralı kadın o anda şu şekilde bağırıyordu: 'O benim çocuklarımın babası. Yapmayın yeter.'

"O benim çocuklarımın babası. Yapmayın yeter." Peki neden? Kendinize şiddet uygulayan bir insana bu sözleri nasıl söyleyebilirsiniz?

"O benim çocuklarımın babası. Yapmayın yeter." Peki neden? Kendinize şiddet uygulayan bir insana bu sözleri nasıl söyleyebilirsiniz?

Aslında bu sorunun arkasında bilimsel ve sosyo-kültürel nedenler yatıyor. Öncelikle belirtmek gerekir ki bu ifadeler, şiddet mağdurunun içinde bulunduğu karmaşık psikolojik durumdan kaynaklanıyor. 

Gelin, buradan sonrasını yapay zekaya bırakalım. 

Travma Bağlanması ve Stockholm Sendromu:

Kadının, kendisine şiddet uygulayan kişiyi korumaya yönelik sözleri, travmatik bağlanma veya Stockholm Sendromu gibi psikolojik durumlarla açıklanabilir. Mağdurlar, özellikle uzun süreli şiddet ilişkilerinde, saldırgana karşı bir bağlılık geliştirebilir. Bu durum, hayatta kalma içgüdüsüyle ilişkilidir; mağdur, saldırganın öfkesini daha da tetiklememek için onu korumaya yönelebilir.

Ayrıca, saldırganın çocuklarının babası olması, kadının onunla olan bağını koparmasını daha da zorlaştıran bir faktördür. Bu, psikolojik olarak 'çifte bağlanma' (hem korku hem de bağlılık) olarak adlandırılan bir duruma işaret eder.

Şiddet Döngüsü ve Öğrenilmiş Çaresizlik:

Kadının sözleri, şiddet döngüsü teorisiyle de açıklanabilir. Şiddet mağdurları, özellikle tekrarlayan şiddet olaylarında, durumdan kaçmanın imkansız olduğunu düşünerek öğrenilmiş çaresizlik geliştirebilir. Bu durumda, kadın saldırgana karşı direnme gücünü kaybetmiş ve onu korumaya yönelik bir tutum sergilemiş olabilir.

Ayrıca, çocuklarının babası olması nedeniyle, kadın onun cezalandırılmasının çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerden endişe duyuyor olabilir.

Sosyal Kimlik ve Rol Çatışması:

Kadının sözleri, sosyal kimlik ve rol çatışması ile de ilişkilendirilebilir. Toplumda 'anne' ve 'eş' rolleri, kadınların şiddet karşısında sessiz kalmasını veya saldırganı korumasını normalleştirebilir. Kadın, çocuklarının babasının cezalandırılmasının, aile yapısını tamamen bozacağı endişesiyle bu sözleri söylemiş olabilir.

Peki bu sözlerde, toplumun yani bizlerin de bir etkisi var mı?

Peki bu sözlerde, toplumun yani bizlerin de bir etkisi var mı?

Aile İçi Şiddetin Normalleştirilmesi:

  • Kadının sözleri, toplumda aile içi şiddetin nasıl normalleştirildiğini gösterir. Özellikle geleneksel toplumlarda, aile içi şiddet 'özel bir mesele' olarak görülür ve dışarıya yansıtılmaz. Kadın, saldırganı koruyarak, toplumsal normlara uygun davranmaya çalışıyor olabilir.

  • Ayrıca, 'çocukların babası' vurgusu, toplumda babanın aile içindeki otoritesinin ve rolünün sorgulanmaması gerektiği inancını yansıtır. Bu durum, şiddetin meşrulaştırılmasına yol açabilir.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadının Konumu:

  • Kadının sözleri, toplumsal cinsiyet rollerinin şiddet mağdurları üzerindeki etkisini gösterir. Geleneksel toplumlarda, kadınların 'aileyi bir arada tutma' rolü, şiddet karşısında sessiz kalmalarına veya saldırganı korumalarına neden olabilir. Kadın, çocuklarının babasının cezalandırılmasının, ailenin dağılmasına yol açacağı endişesiyle bu sözleri söylemiş olabilir.

  • Ayrıca, kadınların ekonomik bağımsızlığının olmaması veya toplumsal destek mekanizmalarının yetersizliği, şiddet mağdurlarının saldırgana bağımlı kalmasına neden olabilir.

Şiddetin Nesilden Nesile Aktarımı:

  • Kadının sözleri, şiddetin nesilden nesile aktarılması riskini de gösterir. Çocuklar, babalarının şiddet uyguladığını ve annelerinin bunu kabullendiğini gördüklerinde, bu davranışı normalleştirebilir. Bu durum, şiddet döngüsünün devam etmesine yol açabilir.

  • Kadın, çocuklarının babasız kalması endişesiyle bu sözleri söylemiş olabilir, ancak bu durum, çocukların şiddet ortamında büyümesine ve gelecekte benzer davranışlar sergilemesine neden olabilir.

Toplumsal Duyarsızlık ve Mağdurun Sessizliği:

  • Kadının sözleri, toplumun şiddet mağdurlarına yönelik duyarsızlığını da yansıtır. Mağdurlar, şiddeti açığa çıkardıklarında toplum tarafından yargılanma, dışlanma veya cezalandırılma korkusu yaşayabilir. Bu nedenle, kadın saldırganı koruyarak, toplumsal baskıdan kaçınmaya çalışıyor olabilir.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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