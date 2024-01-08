Bomba İtiraf: Recep İvedik 7'deki O Karakter Avukat Feyza Altun'dan Esinlenilmiş
Bomba İtiraf: Recep İvedik 7'deki O Karakter Avukat Feyza Altun'dan Esinlenilmiş
Kaynak: https://twitter.com/feyzaltun/status/...
Tüm Türkiye'de izlenme rekorları kıran Recep İvedik serisinin 7. filmi diğer filmleri gibi çok sevilirken, avukat Feyza Altun, serinin 7. filmi hakkında bomba bir açıklama yaptı.
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Recep İvedik tüm Türkiye'de izlenme rekorları kıran bir seri ve serinin her bir filmi bir öncekinden daha fazla rağbet görüyor. Buna en büyük örnek Recep İvedik 7!
İlk olarak Disney'de yayınlanan Recep İvedik 7 şimdilerde Netflix'te de yayınlanırken, serinin bu filmi özellikle verdiği toplumsal mesajlarla dikkat çekmişti.
Recep İvedik'e bu filmde yol arkadaşı Nurullah ve yan komşusu avukat Büşra eşlik ederken, Feyza Altun söz konusu filmdeki avukat karakter hakkında bomba bir itirafta bulundu.
Filmdeki avukat rolünün kendisinden esinlenildiğini söyleyen Altun, hatta Şahan Gökbakar'dan rol teklifi bile almış:
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