Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Bomba İtiraf: Recep İvedik 7'deki O Karakter Avukat Feyza Altun'dan Esinlenilmiş

Bomba İtiraf: Recep İvedik 7'deki O Karakter Avukat Feyza Altun'dan Esinlenilmiş

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 13:54

Tüm Türkiye'de izlenme rekorları kıran Recep İvedik serisinin 7. filmi diğer filmleri gibi çok sevilirken, avukat Feyza Altun, serinin 7. filmi hakkında bomba bir açıklama yaptı.

Kaynak: https://twitter.com/feyzaltun/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Recep İvedik tüm Türkiye'de izlenme rekorları kıran bir seri ve serinin her bir filmi bir öncekinden daha fazla rağbet görüyor. Buna en büyük örnek Recep İvedik 7!

Recep İvedik tüm Türkiye'de izlenme rekorları kıran bir seri ve serinin her bir filmi bir öncekinden daha fazla rağbet görüyor. Buna en büyük örnek Recep İvedik 7!

İlk olarak Disney'de yayınlanan Recep İvedik 7 şimdilerde Netflix'te de yayınlanırken, serinin bu filmi özellikle verdiği toplumsal mesajlarla dikkat çekmişti.

İlk olarak Disney'de yayınlanan Recep İvedik 7 şimdilerde Netflix'te de yayınlanırken, serinin bu filmi özellikle verdiği toplumsal mesajlarla dikkat çekmişti.

Recep İvedik'e bu filmde yol arkadaşı Nurullah ve yan komşusu avukat Büşra eşlik ederken, Feyza Altun söz konusu filmdeki avukat karakter hakkında bomba bir itirafta bulundu.

Recep İvedik'e bu filmde yol arkadaşı Nurullah ve yan komşusu avukat Büşra eşlik ederken, Feyza Altun söz konusu filmdeki avukat karakter hakkında bomba bir itirafta bulundu.

Filmdeki avukat rolünün kendisinden esinlenildiğini söyleyen Altun, hatta Şahan Gökbakar'dan rol teklifi bile almış:

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın