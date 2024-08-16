Boğazını Dikenli Teller Sarmış Gibi Hissettiren Anları Tarife Dökerek Tespitin Dibine Vuran Kişiler
Boğazını Dikenli Teller Sarmış Gibi Hissettiren Anları Tarife Dökerek Tespitin Dibine Vuran Kişiler
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Yaşadığımız, ama tarife dökerken zorlandığımız pek çok acı veren his vardır. İşte bu Twitter kullanıcı da takipçilerinden böyle hisleri dile getirmelerini istedi.
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Bu yanıt boğazımızı dikenli teller sarmış gibi hissettirmedi direkt öldürdü.
Kötü günler geçip güzel günler geldiğinde de hep yanındaymış gibi davranmaları.
🥹
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