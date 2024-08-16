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Boğazını Dikenli Teller Sarmış Gibi Hissettiren Anları Tarife Dökerek Tespitin Dibine Vuran Kişiler

Boğazını Dikenli Teller Sarmış Gibi Hissettiren Anları Tarife Dökerek Tespitin Dibine Vuran Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 10:08

Bazı hisler dile dökülmez ama ruhsal olarak boğazımızı dikenli teller sarmış gibi hissettirir, nefes aldırmaz.  Bir Twitter kullanıcısı da ''böyle bir his tarif edin'' çağrısında bulundu. Gelen yanıtlar tüylerimizi diken diken etti.

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Yaşadığımız, ama tarife dökerken zorlandığımız pek çok acı veren his vardır. İşte bu Twitter kullanıcı da takipçilerinden böyle hisleri dile getirmelerini istedi.

Yaşadığımız, ama tarife dökerken zorlandığımız pek çok acı veren his vardır. İşte bu Twitter kullanıcı da takipçilerinden böyle hisleri dile getirmelerini istedi.
twitter.com

Bu yanıt boğazımızı dikenli teller sarmış gibi hissettirmedi direkt öldürdü.

Bu yanıt boğazımızı dikenli teller sarmış gibi hissettirmedi direkt öldürdü.
twitter.com

Kötü günler geçip güzel günler geldiğinde de hep yanındaymış gibi davranmaları.

Kötü günler geçip güzel günler geldiğinde de hep yanındaymış gibi davranmaları.
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