Gönül İşlerine Tövbe Edenlere Twitter Kullanıcılarının Tövbe Bozduran Paylaşımları
Gönül İşlerine Tövbe Edenlere Twitter Kullanıcılarının Tövbe Bozduran Paylaşımları
Ciddi ilişkiye tövbe ettiren ilişkiler yaşayanlar, bu tövbesini bozduran fotoğraflarını Twitter'da paylaşmaya başladı. Sosyal medyanın son moda akımlarından biri de ''tövbe bozduran'' fotoğraf paylaşma akımı oldu.
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Hepimizin hayatında ''Bu kez bitti'' dediğimiz dönemler vardır. Ancak bazen, hiç beklemediğimiz bir anda hayatımıza giren kişiler yaşamın güzelliklerini ve yeniden yaşamanın tadını bize hatırlatabilir.
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Bir kullanıcı da, ''Ciddi ilişkiye tövbe ettiysen karşına çıkıp tövbeni bozan o kişi… fotoğrafları alalım'' şeklinde bir tweet attı.
Kimi hayatlarına giren minik mucizelerle yeniden doğduklarını ifade ederken,
Kimi hayatının aşkını paylaştı.
Kimi de fotoğrafını paylaşacak ne eş, ne sevgili, ne de bebeğinin olduğunu belirterek hepimizi üzdü.
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