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Gönül İşlerine Tövbe Edenlere Twitter Kullanıcılarının Tövbe Bozduran Paylaşımları

Gönül İşlerine Tövbe Edenlere Twitter Kullanıcılarının Tövbe Bozduran Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 09:23

Ciddi ilişkiye tövbe ettiren ilişkiler yaşayanlar, bu tövbesini bozduran fotoğraflarını Twitter'da paylaşmaya başladı. Sosyal medyanın son moda akımlarından biri de ''tövbe bozduran'' fotoğraf paylaşma akımı oldu.

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Hepimizin hayatında ''Bu kez bitti'' dediğimiz dönemler vardır. Ancak bazen, hiç beklemediğimiz bir anda hayatımıza giren kişiler yaşamın güzelliklerini ve yeniden yaşamanın tadını bize hatırlatabilir.

Bir kullanıcı da, ''Ciddi ilişkiye tövbe ettiysen karşına çıkıp tövbeni bozan o kişi… fotoğrafları alalım'' şeklinde bir tweet attı.

Bir kullanıcı da, ''Ciddi ilişkiye tövbe ettiysen karşına çıkıp tövbeni bozan o kişi… fotoğrafları alalım'' şeklinde bir tweet attı.
twitter.com

Kimi hayatlarına giren minik mucizelerle yeniden doğduklarını ifade ederken,

Kimi hayatlarına giren minik mucizelerle yeniden doğduklarını ifade ederken,
twitter.com

Kimi hayatının aşkını paylaştı.

Kimi hayatının aşkını paylaştı.
twitter.com

Kimi de fotoğrafını paylaşacak ne eş, ne sevgili, ne de bebeğinin olduğunu belirterek hepimizi üzdü.

Kimi de fotoğrafını paylaşacak ne eş, ne sevgili, ne de bebeğinin olduğunu belirterek hepimizi üzdü.
twitter.com
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