Bize Temizlik Rutinini Anlat, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!
Bize Temizlik Rutinini Anlat, Ne Zaman Evleneceğini Söyleyelim!
Ne zaman evleneceğin konusunda sana hislerimizle bir şeyler söyleyeceğiz. Tabii bunun için sana yönelteceğimiz soruları cevaplandırman gerekecek!
Başlayalım! 👇
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1. Önce temizlik gününü öğrenelim!
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2. Temizlik yaparken en sık kullandığın malzeme nedir?
3. Evde temizlik yaparken hangi oda önceliğin oluyor?
4. Diyelim ki evin her yerini köşe bucak temizledin ve kendini ödüllendireceksin. Bunu nasıl yaparsın?
5. Misafir geleceği zaman en çok hangi odayı temizlersin?
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