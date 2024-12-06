Bize Tatile Gidebileceğin Tarih Aralığını Söyle, Sana Tur Önerelim!

Beyaz örtüyle kaplanmış, kartpostallardan fırlamış bir manzaraya hazır ol. Lapland, bu yılbaşında seni masal gibi bir tatille karşılıyor. Noel Baba’nın gerçek mi yoksa efsane mi olduğunu keşfetmek için Rovaniemi’deki köyüne yapacağın ziyareti unutamayacaksın! Üstelik bu turda sadece büyülü bir atmosfer değil kar safarisi ve husky turları gibi unutulmaz aktiviteler de seni bekliyor. Yılın en güzel zamanını kutlamaya hazır ol!