Bize Rutininden Bahset Sana Özel Bir Sahur Tarifi Verelim!
Bize Rutininden Bahset Sana Özel Bir Sahur Tarifi Verelim!
Her sabah güne nasıl başladığın, aslında kahvaltı tarzını da belirliyor! Günlük rutinine göre sana en uygun kahvaltı tarifini veriyoruz. Bakalım senin enerjine, temposuna ve keyif anlayışına en çok hangi lezzet yakışıyor?
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1. Tipik bir gününde kaç saatini işte ya da okulda geçiriyorsun?
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2. Peki ya iş veya okul dışındaki etkinliklerine, sosyalliğine ne kadar vakit ayırıyorsun?
3. Gün içinde sık sık mola vererek dinleniyor musun?
4. Günlük stresinle başa çıkmak için hangisini tercih ediyorsun?
5. Bir de uyku düzenini sorsak?
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6. Haftada kaç gün spor yapmak için vakit ayırıyorsun?
7. Eve geldiğinde ne yapıyorsun?
8. Kahvaltı sofrandan eksik etmediğin şey, bunlardan hangisi?
Yumurtalı Avokado!
Çıtır Tost!
Mozzarella Peynirli Zeytinli Ekmek!
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