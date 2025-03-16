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Bize Rutininden Bahset Sana Özel Bir Sahur Tarifi Verelim!

etiket Bize Rutininden Bahset Sana Özel Bir Sahur Tarifi Verelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 19:01

Her sabah güne nasıl başladığın, aslında kahvaltı tarzını da belirliyor! Günlük rutinine göre sana en uygun kahvaltı tarifini veriyoruz. Bakalım senin enerjine, temposuna ve keyif anlayışına en çok hangi lezzet yakışıyor?

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1. Tipik bir gününde kaç saatini işte ya da okulda geçiriyorsun?

2. Peki ya iş veya okul dışındaki etkinliklerine, sosyalliğine ne kadar vakit ayırıyorsun?

3. Gün içinde sık sık mola vererek dinleniyor musun?

4. Günlük stresinle başa çıkmak için hangisini tercih ediyorsun?

5. Bir de uyku düzenini sorsak?

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6. Haftada kaç gün spor yapmak için vakit ayırıyorsun?

7. Eve geldiğinde ne yapıyorsun?

8. Kahvaltı sofrandan eksik etmediğin şey, bunlardan hangisi?

Yumurtalı Avokado!

Yumurtalı Avokado!

Yumurtalı avokado tam sana göre! Hem doyurucu hem de lezzet dolu bu tarifle güne harika bir başlangıç yapabilirsin.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 1 adet avokado

  • 1 adet yumurta

  • Tuz, karabiber

  • Pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Avokadonun ortasını kesin ve çekirdeğini çıkarın. Avokadonun içinde bir çukur açın, içine yumurtayı kırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine avokadoyu yerleştirin ve 180°C'de 5 dakika pişirin.

  • Piştikten sonra üzerine tuz, karabiber ve pul biber serpin. Hızlı ve lezzetli bir kahvaltı hazır!

Çıtır Tost!

Çıtır Tost!

Dışı altın gibi çıtır, içi ise lezzet dolu bir tostla güne başlamak ister misin? Kahvaltının yıldızı olacak bu çıtır tost, hem pratik hem de doyurucu!

Hazırlama Süresi: 2 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 2 dilim ekmek

  • 2 dilim beyaz peynir

  • 1 dilim domates

  • Birkaç yaprak taze fesleğen

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Ekmeğin üzerine peynir, domates ve fesleğen yerleştirin.

  • Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın her iki haznesine tostları yerleştirip 200°C’de 5 dakika pişirin.

Çıtır çıtır tostlarınız hazır! Bu kadar kolay!

Mozzarella Peynirli Zeytinli Ekmek!

Mozzarella Peynirli Zeytinli Ekmek!

Mozzarella peynirinin yumuşacık dokusuyla zeytinin benzersiz aroması buluşuyor! Bu enfes ekmek, kahvaltı sofralarınıza Akdeniz esintisi getirirken, hem şık hem de lezzet dolu bir alternatif sunuyor. Her lokmada tazeliğin ve özenin izlerini hissedeceksiniz!

Hazırlama Süresi: 2 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 2 dilim mozzarella peyniri

  • 4-5 adet siyah zeytin (çekirdekleri çıkarılmış)

  • Birkaç dal taze kekik (isteğe bağlı)

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Ekmek dilimlerinin üzerine mozzarella peynirini yerleştirin. Zeytinleri dilimleyip peynirin üzerine koyun.

  • Üzerine taze kekik serpin ve biraz zeytinyağı gezdirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine ekmekleri yerleştirin ve 180°C’de 5 dakika pişirin.

Çıtır çıtır peynirli zeytinli ekmekleriniz hazır!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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