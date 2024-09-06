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Bize İlişkinden Bahset, İlişkinin Hangi Renk Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bize İlişkinden Bahset, İlişkinin Hangi Renk Olduğunu Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 23:01

'Sinestezi' durumunda tıpkı kelimelerin tadı ve günlerin çağrıştırdığı sayılar olduğu gibi ilişkilerin de rengi vardır. Bakalım sizin ilişkiniz hangi renk?

Öğrenmek için cevaplayacağın sorular hemen aşağıda. 👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şunu merak ettik: İlişkinizde yaşadığınız tartışmalar ne kadar sürüyor?

3. Peki bu tür durumlarda partnerin senin gönlünü nasıl alıyor?

4. Sen onun gönlünü nasıl alıyorsun diye sorsak?

5. Akşam dışarıda zaman geçirmek için bir plan yaptınız diyelim. Bu plan için heyecanlanır mısın?

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6. Onun en sevdiğin özelliği, bunlardan hangisi/hangisine yakın?

7. İkinizin ortak bir sevgi dili var mı?

8. İlişkilerde mahremiyet önemli bir kavram. Sizin özel alanınız var mı?

9. İlişkinizin geleceği hakkında ne düşündüğünü öğrenelim ve testimizi bitirelim!

Taze yeşil! 💚

Taze yeşil! 💚

Partnerinle olan ilişkin taptaze bir yeşil! İlişki dinamiğinizde heyecan azalmıyor, birbirinize tutkuyla bağlısınız ve birbirinizi asla yalnız bırakmıyorsunuz. Yeni bir şey öğrendiniz diyelim, bunu hemen birbirinizle paylaşıyorsunuz. Birbirinizin eksik yönlerini tamamlıyor ve her zaman destekleyici bir dil kullanıyorsunuz. Yani ilişkinizde ikiniz de büyüyor ve gelişiyorsunuz diyebiliriz!

Değişken mavi! 💙

Değişken mavi! 💙

Huzur bulduğun ilk yer, ilişkin diyebiliriz. Sadece sen değil, partnerin de ilişkide çok huzur buluyor ve bu durumdan gayet hoşnut. Birlikte geçirdiğiniz zaman içerisinde tüm dertlerinizi unutup birbirinize odaklanıyorsunuz. Birbirinize iyi geliyorsunuz ve tahminimizce ikinizden birinin şifacı bir yönü var. Geçmişinizi bir kenara bırakmış, geleceği düşünüp kaygılanmadan içinde bulunduğunuz anı yaşamaya çalışıyorsunuz ve bunu beceriyorsunuz da. Bu arada birbirinizden hiç sıkılmıyorsunuz! 😍

Tutkulu kırmızı! ❤️

Tutkulu kırmızı! ❤️

Sizin ilişkinizin temeli tutkuya dayalı! Birbirinize bazen göstermeseniz de halen tutkuyla bağlısınız ve birbirinize alıştınız. Özellikle ten uyumunuzun en üst düzeyde olması, sizi birbirine bağlayan etmenler arasında. Yakın çevreniz, size imrenerek bakıyor ve her bir ağızdan hep 'Maşallah.' sözcüğünü duyuyorsunuz diyebiliriz. O zaman biz de bir 'Maşallah!' diyelim! 🧿

Şeker pembesi! 💕

Şeker pembesi! 💕

İlişkiniz çok sevecen, samimi ve bir o kadar da hareketli! Birbirinizi duygusal anlamda besliyor, aynı ilişkide büyüyor ve gelişiyorsunuz. Romantik ilişkileri daha da güçlendiren şeylerden biri de bu bizce: Beraber büyüyebilmek. Her ne kadar farklı yaşantılarınız olsa da beraberken tüm derdinizi unutup bir bütün olarak ilişki kuruyorsunuz. Yaşadığınız şeylerden haz almaya bakıp her şeyin tadını çıkarmaya çalışıyorsunuz. En iyisi de bu zaten!

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