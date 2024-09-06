Bize İlişkinden Bahset, İlişkinin Hangi Renk Olduğunu Söyleyelim!
Bize İlişkinden Bahset, İlişkinin Hangi Renk Olduğunu Söyleyelim!
'Sinestezi' durumunda tıpkı kelimelerin tadı ve günlerin çağrıştırdığı sayılar olduğu gibi ilişkilerin de rengi vardır. Bakalım sizin ilişkiniz hangi renk?
Öğrenmek için cevaplayacağın sorular hemen aşağıda. 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şunu merak ettik: İlişkinizde yaşadığınız tartışmalar ne kadar sürüyor?
3. Peki bu tür durumlarda partnerin senin gönlünü nasıl alıyor?
4. Sen onun gönlünü nasıl alıyorsun diye sorsak?
5. Akşam dışarıda zaman geçirmek için bir plan yaptınız diyelim. Bu plan için heyecanlanır mısın?
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