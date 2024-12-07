Bize Arkadaş Grubunu Anlat, Birlikte Katılmanız Gereken Turu Bulalım!
Bize Arkadaş Grubunu Anlat, Birlikte Katılmanız Gereken Turu Bulalım!
Arkadaşlarınla birlikte hangi tura katılmanız gerektiğini bulmamız için bize onları anlatman yeterli!
Hazırsan bu test sizin için bir rehber olacak!
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1. Çok arkadaşım var, hepsiyle buluşmaya vakit ayıramıyorum diyenlerden misin?
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2. Peki ya en uzun arkadaşlığın kaç senedir devam ediyor?
3. Canın sıkkın olduğunda bir telefonla anında yanında olabilecek arkadaşların var mı?
4. Grupta en yakın olduğun kişiyle ilişkiniz hangisine benziyor?
5. Arkadaşların sana haber vermeden buluşma planlar mı?
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6. Arkadaşlarınla birlikteyken hiçbir derdin yokmuş gibi geliyor mu?
7. Arkadaşlarının sana değer verdiğini hissediyor musun?
8. Siz hangisi gibisiniz?
Kapadokya!
Akdeniz!
Karadeniz Turu!
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