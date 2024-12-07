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Bize Arkadaş Grubunu Anlat, Birlikte Katılmanız Gereken Turu Bulalım!

etiket Bize Arkadaş Grubunu Anlat, Birlikte Katılmanız Gereken Turu Bulalım!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 20:31

Arkadaşlarınla birlikte hangi tura katılmanız gerektiğini bulmamız için bize onları anlatman yeterli!

Hazırsan bu test sizin için bir rehber olacak!

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1. Çok arkadaşım var, hepsiyle buluşmaya vakit ayıramıyorum diyenlerden misin?

2. Peki ya en uzun arkadaşlığın kaç senedir devam ediyor?

3. Canın sıkkın olduğunda bir telefonla anında yanında olabilecek arkadaşların var mı?

4. Grupta en yakın olduğun kişiyle ilişkiniz hangisine benziyor?

5. Arkadaşların sana haber vermeden buluşma planlar mı?

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6. Arkadaşlarınla birlikteyken hiçbir derdin yokmuş gibi geliyor mu?

7. Arkadaşlarının sana değer verdiğini hissediyor musun?

8. Siz hangisi gibisiniz?

Kapadokya!

Kapadokya!

Arkadaş grubunuz tam bir macera ve keşif ruhuna sahip! Siz her fırsatta farklı bir şeyler deneyimlemek isteyen, biraz gizem biraz da doğanın büyüsünü arayanlardansınız. Balon turları, peri bacaları ve yer altı şehirleri tam size göre! Kapadokya’da hem bol bol fotoğraf çeker hem de birlikte unutulmaz bir tatil yaşarsınız. Üstelik gün batımında çayınızı yudumlamak da cabası!

Akdeniz!

Akdeniz!

Siz keyfine düşkün, denizsiz bir tatil düşünemeyenlerden bir grupsunuz! Masmavi sular, harika plajlar, tarihi liman kentleri ve akşamları sahil kenarında yapılan tatlı sohbetler tam size göre. Akdeniz’in sıcak iklimi ve enerjik havası, grubunuzun eğlenceli ruhuna birebir uyuyor. Hadi, bikiniler mayo hazırsa Akdeniz sizi bekliyor!

Karadeniz Turu!

Karadeniz Turu!

Grubunuz doğayı seviyor, yeşilin her tonuna hayransınız! Siz daha çok sakinliği ve huzuru arayan bir arkadaş grubu gibi görünüyorsunuz. Yaylalarda temiz hava alıp doğayla iç içe olmak, Karadeniz’in eşsiz mutfağını keşfetmek ve horon tepmek tam size göre! Çantaları hazırlayın, Karadeniz’in serin rüzgarı sizi çağırıyor!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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