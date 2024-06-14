Birlikte Başarmanın ve “BİZ” Olmanın Hikâyesi!
Birlikte Başarmanın ve “BİZ” Olmanın Hikâyesi!
VANBİZ – Van Bilişim ve İnovasyon Zirvesi
7 Haziran Cuma günü Anadolu’nun en güzel coğrafyalarından birine misafirdim. Ülkemizin ve Doğu'nun İncisi Van’da çok kapsamlı, yoğun katılımlı bir bilişim ve inovasyon zirvesi gerçekleştirildi. Böylesine önemli ve değerli bir etkinlik için yurdumun cennet köşesi Van’a misafir olmak inanılmaz bir keyif ve deneyim oldu. Van o kadar güzel ve keyifli bir şehir ki üç günlük bir zaman diliminde şehrin güzelliklerine ve bence asıl hazinesi olan değerli insanlarına doymak mümkün olmadı. Bu yaz tatil için farklı bir deneyim ve rota arıyorsanız Van sizin için inanılmaz keyifli bir seçenek olabilir.
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Gelelim bu “VANBİZ” fikrinin çıkış noktasına. Nereden çıktı bu VANBİZ ?
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Zana'nın Akdeniz GKT ile yaptığı başarılı etkinliklerden sonra bu heyecanını ve enerjisini kendi şehrine taşımak istemesine çok sevinmiş ve canı gönülden destek olmak istemiştim.
Bendeniz bu organizasyonun logo ve ana tema tasarımlarını büyük bir keyif ile yaptım.
Etkinlik için çok ülkemizin değerli bilişimci, girişimci ve konuşmacılarına davet götürdük.
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Girişimcilik konusunda uzun zamandır takdir ettiğim ve takip ettiğim, JCI başkanlığı da yapmış, gençlerin her zaman yanında olan ve uluslararası düzeyde yazılım geliştirme ve ihracat yapan usta isim, Sevgili Beytullah Aksoy da çok keyifli bir sunum ile oradaydı.
Ve son olarak bendeniz Emrah KOZAN tasarımcı eğitmen ve yazar olarak sahnede yer aldık.
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