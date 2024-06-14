Birlikte Başarmanın ve “BİZ” Olmanın Hikâyesi!

Çalışma hayatımın en yoğun dönemlerinden birinde olmama rağmen bir tasarımcı olarak bu işe katkı sunmak benim için çok büyük bir keyif oldu. Tasarlamak, üretmek ve başarabilmek çok keyifli ve değerli bir tutku. Bu enerji ve inanca sahip insanların bir arada olması ve birlikte çalışabilmesi gerçek başarıya ulaşmanın anahtarı oluyor.

Bir gece yarısı sosyal medya sohbeti ile başlayan fikir paylaşımının gerçeğe dönüşmesi benim için büyük bir keyif oldu. Sonuçta VAN Bilişim ve İnovasyon Zirvesi için 7 Haziran günü netleştirildi.