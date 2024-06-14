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Birlikte Başarmanın ve “BİZ” Olmanın Hikâyesi!

etiket Birlikte Başarmanın ve “BİZ” Olmanın Hikâyesi!

Emrah Kozan
Emrah Kozan - yazio
14.06.2024 - 20:00

VANBİZ – Van Bilişim ve İnovasyon Zirvesi

7 Haziran Cuma günü Anadolu’nun en güzel coğrafyalarından birine misafirdim. Ülkemizin ve Doğu'nun İncisi Van’da çok kapsamlı, yoğun katılımlı bir bilişim ve inovasyon zirvesi gerçekleştirildi. Böylesine önemli ve değerli bir etkinlik için yurdumun cennet köşesi Van’a misafir olmak inanılmaz bir keyif ve deneyim oldu. Van o kadar güzel ve keyifli bir şehir ki üç günlük bir zaman diliminde şehrin güzelliklerine ve bence asıl hazinesi olan değerli insanlarına doymak mümkün olmadı. Bu yaz tatil için farklı bir deneyim ve rota arıyorsanız Van sizin için inanılmaz keyifli bir seçenek olabilir.

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Gelelim bu “VANBİZ” fikrinin çıkış noktasına. Nereden çıktı bu VANBİZ ?

Gelelim bu “VANBİZ” fikrinin çıkış noktasına. Nereden çıktı bu VANBİZ ?

4 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu başkanlığı yapmış olan sevgili kardeşim Zana Borak ile sosyal medyada bir sohbete başladık. Zana ile Antalya’da bir çok etkinlikte birlikte çalışmış ve onun, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burcu Demirel komutasında düzenlediği Güney Kariyer Fuarı’ndaki yeteneklerini deneyimlemiştim. Zana gördüğüm en sosyal, yetenekli ve proaktif öğrenci topluluğu başkanıydı. Sohbet birden bire harika bir beyin fırtınasına dönüştü. İmece usulü bir anda kim ne yapabilecekse masaya koymuş ve birlikte bu işi başarabiliriz noktasına gelmiştik. Doğuda bir bilişim ve inovasyon zirvesi yapabiliriz fikri ve inancı böylelikle ortaya çıkmış oldu.

Zana'nın Akdeniz GKT ile yaptığı başarılı etkinliklerden sonra bu heyecanını ve enerjisini kendi şehrine taşımak istemesine çok sevinmiş ve canı gönülden destek olmak istemiştim.

Zana'nın Akdeniz GKT ile yaptığı başarılı etkinliklerden sonra bu heyecanını ve enerjisini kendi şehrine taşımak istemesine çok sevinmiş ve canı gönülden destek olmak istemiştim.

Kısa bir sürede konu Genç Girişimciler Kurulu’na taşındı. TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Sarı’nın organizasyonu sahiplenmesi ve büyük destekleri ile yola çıkılmış oldu. Bir ay gibi kısa bir süre içerisinde VAN Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bir VAN Bilişim ve İnovasyon Zirvesi için kollar sıvandı. Şehrin o kadar değerli iş insanları ve genç girişimcileri var ki fikri ve organizasyonu sahiplenmeleri çok değerli oldu. Organizasyonun kusursuz ve yoğun ilgi ile tamamlanmasında büyük emekleri var.

Bendeniz bu organizasyonun logo ve ana tema tasarımlarını büyük bir keyif ile yaptım.

Bendeniz bu organizasyonun logo ve ana tema tasarımlarını büyük bir keyif ile yaptım.

Çalışma hayatımın en yoğun dönemlerinden birinde olmama rağmen bir tasarımcı olarak bu işe katkı sunmak benim için çok büyük bir keyif oldu. Tasarlamak, üretmek ve başarabilmek çok keyifli ve değerli bir tutku. Bu enerji ve inanca sahip insanların bir arada olması ve birlikte çalışabilmesi gerçek başarıya ulaşmanın anahtarı oluyor. 

Bir gece yarısı sosyal medya sohbeti ile başlayan fikir paylaşımının gerçeğe dönüşmesi benim için büyük bir keyif oldu. Sonuçta VAN Bilişim ve İnovasyon Zirvesi için 7 Haziran günü netleştirildi.

Etkinlik için çok ülkemizin değerli bilişimci, girişimci ve konuşmacılarına davet götürdük.

Etkinlik için çok ülkemizin değerli bilişimci, girişimci ve konuşmacılarına davet götürdük.

Tüm konuşmacıların ortak özelliği hepsinin tam bir Anadolu sevdalısı olması oldu. Daveti ikiletmeden kabul edip gün boyu harika sunumları ile VAN’lı bilişim ve inovasyon gönüllülerine değerli bilgilerini aktardılar.

Bir çok etkinliğimizde bizleri kırmayıp müthiş enerjisi ve konuşmaları ile yanımızda olan değerli abim Ömer Ekinci ustaya çok teşekkür ederim. Katkı ve desteğini her zaman yanımda hissettim. Örnek bir baba, örnek bir girişimci ve ülkemizin asıl ihtiyacı olan birlik idealine sım sıkı tutunmuş değerli bir girişimci ve konuşmacı.

Sahnesine ve enerjisine hayran olduğum tam bir öğretme ve teknoloji gönüllüsü Microsoft MVP Ömer Çolakoğlu dostumuza da ayrıca  teşekkürler. Etkinliğe özel hazırladığı yapay zeka sürprizleri ve uygulamaları oldukça heyecan verici ve keyifli oldu. Yapay zeka onun sayesinde bu etkinlikte birebir sahnede uygulanmış oldu.

Bir başka kıymetli dost; bilgisi becerileri ve karakteri ile her zaman takdir ettiğim, ülkemizin en değerli eğitim teknolojileri uzmanlarından, uluslararası bakış açısı ve vizyonu ile kollektif çalışma konusundaki inancı ile bana her zaman ilham olmuş sevgili Mona Aykul’un Van’da olması ve bir kadın bilişimci olarak sahnede olması çok değerliydi.

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Girişimcilik konusunda uzun zamandır takdir ettiğim ve takip ettiğim, JCI başkanlığı da yapmış, gençlerin her zaman yanında olan ve uluslararası düzeyde yazılım geliştirme ve ihracat yapan usta isim, Sevgili Beytullah Aksoy da çok keyifli bir sunum ile oradaydı.

Girişimcilik konusunda uzun zamandır takdir ettiğim ve takip ettiğim, JCI başkanlığı da yapmış, gençlerin her zaman yanında olan ve uluslararası düzeyde yazılım geliştirme ve ihracat yapan usta isim, Sevgili Beytullah Aksoy da çok keyifli bir sunum ile oradaydı.

Tanıdığım en inovatif insanlardan olan ve Blockchain konusunda gerçek bir teknoloji girişimcisi olan Kadesh Chain CEO sevgili Serhat Onay da akıllı kontratlar ve blockchain teknolojisinin temellerini katılımcılara büyük bir keyif ve ilgi ile aktardı.

Ve son olarak bendeniz Emrah KOZAN tasarımcı eğitmen ve yazar olarak sahnede yer aldık.

Ve son olarak bendeniz Emrah KOZAN tasarımcı eğitmen ve yazar olarak sahnede yer aldık.

Bizleri ilgi ve büyük bir heyecanla dinleyen katılımcılara gelecek, yapay zekâ, girişimcilik ve tasarım odaklı düşünce anlattık. Fuaye alanında bir çok genç girişimci ve teknoloji sevdalısı kardeşimle tanıştım. Harika fikirleri ve enerjileri var. 

TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu organizasyonunda, VAN Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 200’den fazla katılımcı ve 6 konuşmacı ile bilişim, teknoloji ve inovasyon konuları konuşuldu. Van Teknokent, İnnovan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının destekleri ile etkinlik tüm şehre yayılmış ve büyük bir ilgi ile izlenmiş oldu.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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