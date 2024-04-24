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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Kimlerden Oluşur? FAO ile İlgili 10 Bilgi

etiket Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Kimlerden Oluşur? FAO ile İlgili 10 Bilgi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 14:01

Dünya üzerinde herkesin temel bir ihtiyacı var: gıda. Ve dolayısıyla tarım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nü merak ettiniz mi hiç? Dünya nüfusunun beslenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve tarımsal kalkınmayı desteklemek için nasıl bir rol oynuyorlar? Gelin, beraber öğrenelim!

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1. Dünya'nın En Büyük Gıda ve Tarım Organizasyonu!

1. Dünya'nın En Büyük Gıda ve Tarım Organizasyonu!

FAO, Birleşmiş Milletler'in alt birimi olarak 1945 yılında kurulmuştur. Günümüzde, dünyanın en büyük ve en etkili gıda ve tarım organizasyonlarından biridir.

FAO'nun ana amacı, dünya genelinde gıda güvenliğini sağlamak, açlığı azaltmak, beslenme düzeyini yükseltmek, tarımın gelişimini teşvik etmek, tarımsal üretkenliği artırmak, gıda üretimini iyileştirmek ve kırsal kalkınmayı desteklemektir.

2. Nasıl Kurulmuştur, Nasıl Yürütülmektedir?

2. Nasıl Kurulmuştur, Nasıl Yürütülmektedir?

Dünya genelinde tarım ve gıda durumunu takip amacıyla bir teşkilat kurulması fikri ilk olarak 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 1905 yılında Roma’da toplanan bir uluslararası konferans neticesinde Uluslararası Tarım Enstitüsü’nün kurulmasına karar verilmiştir.

FAO çalışmaları Konferans, Konsey ve Komiteler aracılığıyla yürütülmektedir. FAO’nun en yüksek karar organı tüm üye ülkelerin katılımıyla iki yılda bir toplanan Konferans’tır. Ülkelerin üst düzeyde katıldıkları Konferans’larda dünyadaki gıda ve tarım alanlarındaki gelişmeler tüm yönleriyle gözden geçirilmektedir.

3. Üye Ülkeler;

3. Üye Ülkeler;

FAO'ya 194 ülke üyedir. Dünyanın her kıtasından ve her coğrafi bölgesinden ülke mevcuttur. Üyeler, dünya genelinde gıda ve tarım politikalarını şekillendirmede ve uygulamada önemli bir rol oynarlar.

Ayrıca, Avrupa Birliği “üye örgüt”, Faroe Adaları ve Tokelau ise “ortak üye” statüsündedir. Üye ülkelerin tam listesine FAO’nun internet adresinden ulaşılabilmektedir.

4. Türkiye’nin Üyelik Durumu;

4. Türkiye’nin Üyelik Durumu;

Ülkemiz FAO’ya 6 Nisan 1948’de üye olmuştur. FAO üyesi olarak, Türkiye, dünya genelinde gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma konularında politika oluşturma süreçlerine katılır ve uluslararası toplumla iş birliği içinde çeşitli programlara destek verir. Türkiye'nin FAO üyeliği, ülkenin tarımsal kalkınma ve gıda güvenliği alanındaki taahhütlerini güçlendirmektedir.

5. FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi ve Ortaklık Anlaşması (FTPP);

5. FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi ve Ortaklık Anlaşması (FTPP);

Ankara’da 2007 yılında açılan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi ülkemizin kuruluşun çalışmalarına katkısı ve görünürlüğü açısından önem taşımaktadır. FAO’nun Budapeşte’de bulunan Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisine bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda ayrıca Türkiye-FAO Ortaklık Programı’nın (FTPP) 2007 yılında yürürlüğe girmesi, FAO ile ilişkilerimizde önemli bir gelişme teşkil etmiştir. Söz konusu ortaklık anlaşması ve Alt Bölge Ofisinin çalışmaları özellikle Orta Asya ülkelerine yönelik olarak tarım alanında proje ve programların oluşturulması ve yürütülmesine imkan sağlamıştır.

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6. FAO'nun Merkezi, İtalya'nın Başkenti Roma'da Bulunmaktadır.

6. FAO'nun Merkezi, İtalya'nın Başkenti Roma'da Bulunmaktadır.

Roma'daki bu merkez, FAO'nun dünya genelindeki faaliyetlerinin yönetildiği ve koordine edildiği merkezi bir konumdadır. FAO'nun merkezi, yüksek düzeyde uzmanlık gerektiren tarım, gıda güvenliği, beslenme, kırsal kalkınma ve çevre gibi konularda uluslararası standartları belirler, politikaları geliştirir ve stratejileri uygular.

7. Gıda Güvenliği ve Beslenme;

7. Gıda Güvenliği ve Beslenme;

FAO, gıda güvenliği ve beslenme konularında küresel bir liderlik rolü üstlenir.

Açlıkla Mücadele: FAO, dünya genelinde açlıkla mücadele etmek için çeşitli programlar yürütür. Gıda güvenliği ve tarım politikalarını geliştirmek, gıda yardımı sağlamak ve toplulukları kıtlıktan kurtarmak için projeler yürütür.

Yetersiz Beslenmeyle Savaş: Özellikle çocukların ve anne adaylarının beslenmesini iyileştirmeye yönelik projeler, besin takviyeleri, eğitim kampanyaları ve sağlık hizmetlerini içeren kapsamlı yaklaşımlar benimser.

Sağlıklı Beslenmeyi Teşvik: Dengeli ve çeşitli beslenmeyi teşvik etmek, hijyen ve gıda güvenliğinde farkındalığı artırmak, obezite ve kronik hastalıkların önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmek gibi çeşitli programlar yürütür, insanların bilgi sahibi olmalarını sağlamak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar.

8. Acil Durum Müdahalesi;

8. Acil Durum Müdahalesi;

Doğal afetler, çatışmalar ve diğer acil durumlarda, FAO hızlı bir şekilde müdahale eder ve etkilenen bölgelere acil gıda ve tarım yardımı sağlar. Bu yardımlar, insanların hayatta kalmasına ve toplulukların yeniden inşa edilmesine yardımcı olur.

9. Tarımsal Araştırma ve Geliştirme;

9. Tarımsal Araştırma ve Geliştirme;

FAO, tarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek, tarımın verimliliğini artırmayı ve çiftçilere daha iyi koşullar sağlamayı amaçlar.

Dünya genelinde çiftçilerin daha etkili ve sürdürülebilir tarım uygulamaları için, modern tarım teknikleri, toprak yönetimi, su kaynakları kullanımı ve hastalık kontrolü gibi konularda bilgi ve beceriler kazandıran eğitim programları düzenler.

Ayrıca, tarımsal üretkenliği artırmak için yenilikçi tarım uygulamalarını teşvik eder ve çiftçilere uygun teknoloji ve kaynak sağlar.-

10. Doğal Kaynakların Korunması;

10. Doğal Kaynakların Korunması;

FAO, tarımın doğal kaynaklar üzerindeki negatif etkilerini azaltmak için çalışır. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek, toprak erozyonunu önlemeyi, biyoçeşitliliği destekler ve su kaynaklarını korurmaya yardımcı olur.

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