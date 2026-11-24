Birçok Kişi Hâlâ Bilmiyor: Buzlanan Kapı Önüne Kaynar Su Dökmek Yerine Bu Yöntemi Deneyin
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Karışım için yaklaşık 2 litre ılık suya 6 damla bulaşık deterjanı ekleniyor.
Deterjan, karışımın buzun üzerine eşit şekilde yayılmasını sağlıyor.
Kaya tuzu ise zemine ve bitkilere zarar verebiliyor.
Kaynar su dökmek ise daha tehlikeli bir buz tabakası oluşturabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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