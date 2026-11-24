Deterjan suyun yüzey gerilimini kırıyor. Böylece karışımdaki malzemeler birbirine daha kolay karışıyor ve karışım zemine daha kolay yayılıyor. Karışım, buzun kalınlığına ve havaya göre 15-30 dakikada buzu çözüyor.

Buz çözüldükten sonra zemindeki karışımı almak gerekiyor, çünkü hava eksi derecelere inerse yeniden buz tutabiliyor. Deterjan uygulama sırasında zemini biraz kaygan yapabildiği için dikkatli yürümekte fayda var.