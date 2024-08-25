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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

dizi Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 14:31

Merhabalar. Haftanın en komik ve enteresan dizi-film paylaşımlarıyla yine karşınızdayız. Bakalım bu hafta X alemi en çok hangi dizi-film tweetlerine gülmüş, hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. GOT lordlarıyla Muhteşem Yüzyıl ağaları karşı karşıya...

2. GOT lordlarıyla Muhteşem Yüzyıl ağaları karşı karşıya...
twitter.com

3. Hahahahaha.

3. Hahahahaha.
twitter.com

4. Yorgos Lanthimos gel de gör ne benzetmelere malzeme oldun...

4. Yorgos Lanthimos gel de gör ne benzetmelere malzeme oldun...
twitter.com

5. Marvel Kızılcık Şerbeti'ni keşfederse yandık...

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6. Emily buna haksızsınız diyemezsin:

6. Emily buna haksızsınız diyemezsin:
twitter.com

7. Haftanın en komik tweeti Mahsun Karaca'nın Çağatay Ulusoy'un karakterine yorumudur nokta.

7. Haftanın en komik tweeti Mahsun Karaca'nın Çağatay Ulusoy'un karakterine yorumudur nokta.
twitter.com

8. Gene birilerinin 'The Banshees of Inisherin' perileri gelmiş:

8. Gene birilerinin 'The Banshees of Inisherin' perileri gelmiş:
twitter.com

9. +1

9. +1
twitter.com

10. Ay bu tam Sam...

10. Ay bu tam Sam...
twitter.com
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11. Bu devirde spoiler yememek çok zor...

11. Bu devirde spoiler yememek çok zor...
twitter.com

12. Sakin ol şampiyon!

12. Sakin ol şampiyon!
twitter.com

13. Bu hafta hep böyle hissettirdi...

13. Bu hafta hep böyle hissettirdi...
twitter.com

14. Haftaya görüşmek üzere...

14. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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