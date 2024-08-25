Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Merhabalar. Haftanın en komik ve enteresan dizi-film paylaşımlarıyla yine karşınızdayız. Bakalım bu hafta X alemi en çok hangi dizi-film tweetlerine gülmüş, hep birlikte bakalım.
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1. Başlıyoruz!
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2. GOT lordlarıyla Muhteşem Yüzyıl ağaları karşı karşıya...
3. Hahahahaha.
4. Yorgos Lanthimos gel de gör ne benzetmelere malzeme oldun...
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6. Emily buna haksızsınız diyemezsin:
7. Haftanın en komik tweeti Mahsun Karaca'nın Çağatay Ulusoy'un karakterine yorumudur nokta.
8. Gene birilerinin 'The Banshees of Inisherin' perileri gelmiş:
9. +1
10. Ay bu tam Sam...
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11. Bu devirde spoiler yememek çok zor...
12. Sakin ol şampiyon!
13. Bu hafta hep böyle hissettirdi...
14. Haftaya görüşmek üzere...
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