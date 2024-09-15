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Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımlarıyla Hepimize Kahkaha Attıran X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımlarıyla Hepimize Kahkaha Attıran X Kullanıcıları

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 14:31

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yabancı televizyon ve sinema dünyasıyla ilgili atılan birbirinden eğlenceli dizi ve film paylaşımlarıyla karşınızdayız. Hazırsanız X/Twitter aleminde bu hafta hangi tweetler atılmış, hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Loglama işini azaltalım!

3. Hahahaha çok komik olmuş...

3. Hahahaha çok komik olmuş...
twitter.com

4. Seni çok iyi anlıyoruz Colm Doherty.

4. Seni çok iyi anlıyoruz Colm Doherty.
twitter.com

5. Of çok kötü espriydi:

5. Of çok kötü espriydi:
twitter.com
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6. Bu biraz ağır olmadı mı?

6. Bu biraz ağır olmadı mı?
twitter.com

7. Bu doğru...

7. Bu doğru...
twitter.com

8. Tam Lost in Translation olmuşlar...

8. Tam Lost in Translation olmuşlar...
twitter.com

9. Manchesterlılar ve Zeki Demirkubuz ağlıyor şu an...

9. Manchesterlılar ve Zeki Demirkubuz ağlıyor şu an...
twitter.com

10. Yapmayın evladım...

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11. Benzemesi çok korkutucu değil mi?

11. Benzemesi çok korkutucu değil mi?
twitter.com

12. Game of Thrones'a yeni mi başladın?

12. Game of Thrones'a yeni mi başladın?
twitter.com

13. Dük bu sefer de boynun kesilirse haber ver şoka girmeyelim.

13. Dük bu sefer de boynun kesilirse haber ver şoka girmeyelim.
twitter.com

14. Ay ben de deli oluyorum buna...

14. Ay ben de deli oluyorum buna...
twitter.com

15. Ejderha binicileri evet öylesiniz...

15. Ejderha binicileri evet öylesiniz...
twitter.com
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16. Ah be...

16. Ah be...
twitter.com

17. Haftaya görüşmek üzere...

17. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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