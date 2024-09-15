Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımlarıyla Hepimize Kahkaha Attıran X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımlarıyla Hepimize Kahkaha Attıran X Kullanıcıları
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1. Başlıyoruz!
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3. Hahahaha çok komik olmuş...
4. Seni çok iyi anlıyoruz Colm Doherty.
5. Of çok kötü espriydi:
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6. Bu biraz ağır olmadı mı?
7. Bu doğru...
8. Tam Lost in Translation olmuşlar...
9. Manchesterlılar ve Zeki Demirkubuz ağlıyor şu an...
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11. Benzemesi çok korkutucu değil mi?
12. Game of Thrones'a yeni mi başladın?
13. Dük bu sefer de boynun kesilirse haber ver şoka girmeyelim.
14. Ay ben de deli oluyorum buna...
15. Ejderha binicileri evet öylesiniz...
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16. Ah be...
17. Haftaya görüşmek üzere...
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