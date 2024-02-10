Biraz Müziğe Kapılalım: Arabada Son Ses Çalmalık 12 Şarkı
Biraz Müziğe Kapılalım: Arabada Son Ses Çalmalık 12 Şarkı
Arabada müzik dinlemenin ayrı bir keyfi var, hele ki doğru şarkıyı bulmuşsan...
Arabada son ses çalmalık 12 şarkı bu içerikte!
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1. Serdar Ortaç - Poşet
2. Simge - Öpücem
3. Mansur Ark - Maalesef
4. Sertab Erener - Ateşle Barut
5. Rober Hatemo - Senden Çok Var
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6. Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin
7. İsmail YK - Bas Gaza
8. Özgün - Sadece Arkadaşız
9. Hande Yener-Aşkın Ateşi
10. Lara - Katmer Katmer
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11. Yaşar-Birtanem (Night Club Mix)
12. Ebru Gündeş - Çingenem
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