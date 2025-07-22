Biraz Dans Ve Enerji Lazım: İşte Karşınızda Polo & Pan
Hepimizi dans ettiğimiz bir rüyaya davet eden Polo & Pan'i dinlemek Meksika'dan Rio'ya, Paris'ten tropik adalara götüren bir yolculuk gibi. Hem büyüleyici hem de göz alıcı. Polo & Pan'in en iyi parçaları ile dolu bir listeye hazırsanız derin bir nefes alın, müziğin sesini açın ve enerjiyle dolun çünkü başlıyoruz!
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1. Canopée
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2. Dorothy
3. Nana
4. Ani Kuni
5. Petite Etoile
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6. Tunnel
7. A Different Side Of Us
8. Feel Good
9. Disco Nap
10. Arc-en-Ciel
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11. Plage isolée
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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