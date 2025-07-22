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Biraz Dans Ve Enerji Lazım: İşte Karşınızda Polo & Pan

etiket Biraz Dans Ve Enerji Lazım: İşte Karşınızda Polo & Pan

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 23:26

Hepimizi dans ettiğimiz bir rüyaya davet eden Polo & Pan'i dinlemek Meksika'dan Rio'ya, Paris'ten tropik adalara götüren bir yolculuk gibi. Hem büyüleyici hem de göz alıcı. Polo & Pan'in en iyi parçaları ile dolu bir listeye hazırsanız derin bir nefes alın, müziğin sesini açın ve enerjiyle dolun çünkü başlıyoruz!

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1. Canopée

2. Dorothy

3. Nana

4. Ani Kuni

5. Petite Etoile

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6. Tunnel

7. A Different Side Of Us

8. Feel Good

9. Disco Nap

10. Arc-en-Ciel

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11. Plage isolée

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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