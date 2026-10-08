Bir Ülke Hz. Muhammed’in Yönetim İlkeleriyle Yönetilseydi

Hz. Muhammed’in yönetim anlayışında üzerinde durulması gereken bir başka kavram istişaredir. Kur’an, müminlerin işlerini “aralarında danışma ile” yürüttüklerinden söz eder. (Şûrâ, 42/38) Hz. Muhammed’in hayatında da kritik meselelerde çevresindekilerin görüşlerine başvurduğunu, hatta kendi kanaatinden farklı görüşlerin uygulandığı örnekleri görürüz. Bu bize yalnızca “yönetici danışmalıdır” şeklinde basit bir tavsiye bırakmaz. İstişarenin anlamlı olabilmesi için farklı fikrin söylenebileceği bir alanın bulunması gerekir. Herkesin yöneticiyi onaylamak zorunda olduğu yerde danışma değil, onay mekanizması vardır. Dolayısıyla eleştiriyi düşmanlık, itirazı sadakatsizlik, farklı düşünceyi tehdit olarak görmek; İslam’ın istişare geleneğiyle yan yana getirildiğinde ciddi biçimde sorgulanması gereken bir yönetim kültürüdür.

Belki burada daha rahatsız edici bir soruya geliyoruz: İslam adına yönetmek ile İslam’ın ahlakıyla yönetmek gerçekten aynı şey midir? Bir devletin, kurumun ya da yöneticinin dini kavramları sık kullanması, verdiği kararların kendiliğinden adil olduğu anlamına gelmez. Bir toplumun dini sembollerinin görünürlüğü de o toplumda kul hakkının korunacağını garanti etmez. İslam’ın adını kullanmak kolaydır, İslam’ın iktidar sahibine yüklediği ahlaki sınırlar içinde kalmak çok daha zordur. Çünkü din yalnızca yönetilen insanın davranışlarını sınırlayan bir araç haline getirildiğinde yönetenler için kullanışlı olabilir fakat aynı din kamu malını emanet, makamı sorumluluk, adaleti zorunluluk, yoksulun hakkını toplumsal borç ve yöneticiyi hesap vermesi gereken bir insan olarak tanımladığında bu kez gücü sınırlamaya başlar.

Tam da bu nedenle “İslami yönetim” denildiğinde tartışmanın merkezine insanların ne giydiğini ne içtiğini, nasıl eğlendiğini veya özel hayatlarını koymak bana eksik geliyor. Hz. Muhammed’in yönetim ilkelerini konuşacaksak önce adliyeye, kamu kaynaklarına, yoksulun evine ve gücü olmayan insanın hakkını nerede arayabildiğine bakmak gerekir. Bir ülkenin ne kadar “İslami” göründüğünden önce, güçlü bir insanla sıradan bir vatandaş aynı hukukla karşılaşıyor mu diye sormak gerekir. Kamu malı gerçekten emanet kabul ediliyor mu? Farklı inançtan ve yaşam biçiminden insanlar kendilerini eşit ve güvende hissedebiliyor mu? Yoksulun hakkı yalnızca hayırseverliğe mi bırakılıyor yoksa toplumsal adaletin bir parçası olarak mı görülüyor?