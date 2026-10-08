Bir Ülke Hz. Muhammed’in Yönetim İlkeleriyle Yönetilseydi

Bu noktada İslam’da adalet kavramını yalnızca mahkemelerle sınırlandırmak da eksik kalır. Adalet ekonomik düzenle, kamu kaynaklarının kullanımıyla yoksullukla, çalışma hayatıyla ve toplumun en kırılgan kesimlerinin nasıl yaşadığıyla doğrudan ilişkilidir. Kur’an’ın yetimi, yoksulu, borçluyu, yolda kalmışı ve ihtiyaç sahibini tekrar tekrar hatırlatması tesadüf değildir. İslam, dindarlığı insanın yalnızca Allah ile kurduğu bireysel ilişkinin içine kapatmaz; insanın başka insanların hakkı karşısındaki sorumluluğunu da bu ilişkinin parçası haline getirir. Bu yüzden bir toplumun dini hassasiyetini görünüşle ölçmek yanıltıcıdır. Aynı toplumda çocuklar açsa, insanlar temel ihtiyaçlarına erişemiyorsa, çalışan emeğinin karşılığını alamıyorsa ve yoksulluk nesilden nesile aktarılıyorsa ortada dinin de sormamızı istediği ciddi bir adalet sorusu vardır.
Hz. Muhammed’in Medine dönemine baktığımızda bir başka önemli gerçek daha görürüz: Yönetilen toplum yalnızca aynı inancı paylaşan insanlardan oluşmuyordu. Medine’de farklı kabileler, Yahudi toplulukları ve Müslümanlar aynı siyasi ve toplumsal alanı paylaşıyordu. Bugün Medine Vesikası olarak anılan metin, farklı grupların haklarını, yükümlülüklerini ve ortak düzen içindeki ilişkilerini belirleme girişimi olması bakımından İslam siyasi tarihi açısından son derece önemlidir. Elbette 7. yüzyıl Medine’sini modern ulus devletle birebir özdeşleştirmek tarihsel açıdan doğru olmaz. Fakat burada ortaya çıkan ilke hâlâ üzerinde düşünmeye değerdir: Bir arada yaşamak, herkesin birbirine benzemesini gerektirmez.
Bugünün dünyasında “birlik” kelimesini çok seviyoruz ama birlikten zaman zaman aynı şekilde düşünmeyi, aynı biçimde yaşamayı ve aynı kimliğe ait olmayı anlıyoruz. Oysa farklılığı ortadan kaldırarak kurulan birlik kolaydır. Zor olan, farklılık devam ederken ortak adaleti koruyabilmektir. Hz. Muhammed’in Medine’de karşı karşıya olduğu mesele de buydu. Bu nedenle gerçek anlamda kapsayıcı bir İslam anlayışı, kendisine benzeyenin hakkını korumakla yetinemez. Müslümanın adalet anlayışı, kendisinden farklı düşünen, farklı yaşayan ve farklı inanan insan karşısında sınanır. Kur’an’ın “Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin” (Mâide, 5/8) uyarısı bu bakımdan olağanüstü güçlüdür. Çünkü adaletin, sevdiğimiz insanlara karşı zaten kolay olan tarafını değil, sevmediğimiz insanlara karşı zorlaşan tarafını düzenler.