Bir Tuşla Tertemiz Bir Ev: Robot Süpürgeler Neden Her Evin Vazgeçilmezi Oldu?

Robot süpürgeyi görünce 'Bütün evi bu mu silip süpürücek?' diye düşünmeyen yoktur. Evet, belki boyutları küçük ama o kadar çok iş yapıyor ki gören şaşıyor. Küçük oldukları için evin her yerine kolayca girip çıkabiliyorlar. Eee tabi bu da evlerin tertemiz olmasını sağlıyor. Yani öyle üstten bir temizlik yapmıyorlar, dip köşe bir temizlik yapıyorlar.