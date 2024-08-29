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Bir Şifa Kaynağı Olarak Işık Suyu

etiket Bir Şifa Kaynağı Olarak Işık Suyu

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
29.08.2024 - 23:41

Güzel bir kaynak suyuyla yapılan tuzlu su, sıvılaştırılmış yoğun enerji demektir ve günümüzde kaynak sularının, yer altında olan uzun yolculuğunda yoğun enerji bağlarıyla donatıldığı bilinmektedir. Bazı kaynak sularının yeryüzüne çıkıncaya kadar binlerce yıl yeraltında dolaştıklarının tespit edilmesinin yanı sıra kristal tuzun madde ile enerji arasında bir geçiş maddesi olduğu da söylenmektedir. Özellikle yüksek basınç altında kristalleşen tuz, bir enerji kütlesidir.

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Tuzlu suyun iyileştirme gücü, sahip olduğu yoğun enerjiye ve mineral zenginliğine bağlıdır.

Tuzlu suyun iyileştirme gücü, sahip olduğu yoğun enerjiye ve mineral zenginliğine bağlıdır.

Su kıtlığı ve aşırı rafine edilmiş tuz tüketiminin ortaya çıkardığı rahatsızlıklar, tuzlu su kullanımı ile iyileştirilebilirler. Birçok rahatsızlık ve sağlık durumlarında vücudun kurumasını ortadan kaldırmak için tuzlu su içme kürü uygulanır. Cilt rahatsızlıkları, göz kuruması ve yanması, grip vb. rahatsızlıklarda ise bir taraftan tuzlu su kürü ile vücuda içeriden yardım edilirken bir taraftan -tuzlu su kullanımı ile beraber- dışarıdan çeşitli yöntemlerle vücuda yardımcı olarak insanın sağlığına yeniden kavuşması sağlanabilir.

Mineral tuz, insan vücudunun madde alışverişindeki en önemli görevlerini üstlenirken aynı zamanda hücrelerin birbiriyle haberleşebilmeleri için ihtiyaç duyulan zemini de sağlar. 

Bilinmelidir ki, mineral tuz ile iyileşme uzun sürer ve sabırlı olmak icap eder. Bu yöntem, ilaçla yapılan müdahalede olduğu gibi vücuttaki rahatsızlıkları bastırmak yerine vücutta eksik olan su ve tuz ile vücudun kendini iyileştirme gücünün yeniden devreye girmesini sağlar. Tuzlu su kürü; yemek yemek, nefes almak gibi ömür boyunca yapılmalıdır ki bu dünyaya veda edinceye kadar sağlıklı yaşanabilsin.

Her gün için sağlıklı ve dinç yaşamanın yolu, öncelikle kaliteli sudan ve doğal tuzdan geçmektedir. Yaşlanmayı ve ölümü durdurmak zordur ama yaşlanma sürecini geciktirmek ve ölüm kapıyı çalıncaya kadar sağlıklı yaşamayı sağlamak mümkündür.

Işık Suyu diyebileceğimiz bu tuzlu su kürünü şu şekilde hazırlayabiliriz:

Işık Suyu diyebileceğimiz bu tuzlu su kürünü şu şekilde hazırlayabiliriz:

Işık Suyu Hazırlanışı

Işık suyunu hazırlamak için cam bir kaba ihtiyaç vardır. Bu kap; kapaklı bir sürahi, şişe veya kavanoz olabilir ve boyutunun küçük-orta boy olması yeterli olacaktır. Cam kabın üçte birine veya yarısına gelecek şekilde kristal tuz parçaları -kristal tuz bulunamaz ise Himalaya’nın kristal parça tuzlarından da tercih edilebilir- koyulur ve kabın içerisi içme suyuyla doldurularak kapağı kapatılır. Birkaç saat sonrasında ışık suyu hazırlanmış olacaktır. Bu kaptaki doymuş tuzlu su çözeltisi bir maya olmuştur ve içilen her bir bardak suya bu tuzlu su karışımından bir çay kaşığı -tada alıştıkça ve damağa göre bu miktar artırılabilir- eklenebilir. Burada tuzlu suya batırılan çay kaşığının tahta veya porselen olmasına özen göstermek kıymetlidir şayet yok ise plastik kaşık da kullanabilir. Işık suyu kabının içinde tuz taneciklerini/kristallerini görmek önemlidir. Tane kalmadığında tuz ilavesi ile maya yenilenebilmektedir.

Bedenimizin enerji yakıtı nedir ve bedeni ne ile nasıl beslemeliyiz? Bilinenin ötesinde besinlerimizi sadeleştirdiğimizde, kökeninde hava, su, mineral, ışık ve bilgiyi buluruz. Bunların kalitesi ise yaşam kalitemizin göstergesidir. Suyu doğru şekilde aldığımızda görürüz ki incelmek isteyenlerimizin sağlıklı bir incelme sürecine girmesi, organında belli rahatsızlıkları olanlarımızın bedeninin enerjiye doydukça bedenlerinin kendi kendini iyileştirmesi gibi faydalı süreçler artmaya başlar. 

Bilinmelidir ki, tüm bunlarla beraber duygu ve düşünceler önemli bir yer teşkil eder. Kodlarında almak yoksa, kişi almayı kabul edemiyorsa suyu, tuzu, nefesi ve ışığı da almayı varlığı reddedecektir. Oysaki bugün kabule davetliyiz. Hayattan enerjiyi doya doya alalım ve bedenimizin yakıtını, yakıtı olan enerjileri çağıralım, kabul edelim. Doğrusunu kaliteli bir şekilde kullanalım.

Sevgilerimle

Hoşça kalın.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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