Bir Şifa Kaynağı Olarak Işık Suyu

Su kıtlığı ve aşırı rafine edilmiş tuz tüketiminin ortaya çıkardığı rahatsızlıklar, tuzlu su kullanımı ile iyileştirilebilirler. Birçok rahatsızlık ve sağlık durumlarında vücudun kurumasını ortadan kaldırmak için tuzlu su içme kürü uygulanır. Cilt rahatsızlıkları, göz kuruması ve yanması, grip vb. rahatsızlıklarda ise bir taraftan tuzlu su kürü ile vücuda içeriden yardım edilirken bir taraftan -tuzlu su kullanımı ile beraber- dışarıdan çeşitli yöntemlerle vücuda yardımcı olarak insanın sağlığına yeniden kavuşması sağlanabilir.

Mineral tuz, insan vücudunun madde alışverişindeki en önemli görevlerini üstlenirken aynı zamanda hücrelerin birbiriyle haberleşebilmeleri için ihtiyaç duyulan zemini de sağlar.

Bilinmelidir ki, mineral tuz ile iyileşme uzun sürer ve sabırlı olmak icap eder. Bu yöntem, ilaçla yapılan müdahalede olduğu gibi vücuttaki rahatsızlıkları bastırmak yerine vücutta eksik olan su ve tuz ile vücudun kendini iyileştirme gücünün yeniden devreye girmesini sağlar. Tuzlu su kürü; yemek yemek, nefes almak gibi ömür boyunca yapılmalıdır ki bu dünyaya veda edinceye kadar sağlıklı yaşanabilsin.

Her gün için sağlıklı ve dinç yaşamanın yolu, öncelikle kaliteli sudan ve doğal tuzdan geçmektedir. Yaşlanmayı ve ölümü durdurmak zordur ama yaşlanma sürecini geciktirmek ve ölüm kapıyı çalıncaya kadar sağlıklı yaşamayı sağlamak mümkündür.