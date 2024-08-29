Bir Şifa Kaynağı Olarak Işık Suyu
Bir Şifa Kaynağı Olarak Işık Suyu
Güzel bir kaynak suyuyla yapılan tuzlu su, sıvılaştırılmış yoğun enerji demektir ve günümüzde kaynak sularının, yer altında olan uzun yolculuğunda yoğun enerji bağlarıyla donatıldığı bilinmektedir. Bazı kaynak sularının yeryüzüne çıkıncaya kadar binlerce yıl yeraltında dolaştıklarının tespit edilmesinin yanı sıra kristal tuzun madde ile enerji arasında bir geçiş maddesi olduğu da söylenmektedir. Özellikle yüksek basınç altında kristalleşen tuz, bir enerji kütlesidir.
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Tuzlu suyun iyileştirme gücü, sahip olduğu yoğun enerjiye ve mineral zenginliğine bağlıdır.
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Işık Suyu diyebileceğimiz bu tuzlu su kürünü şu şekilde hazırlayabiliriz:
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