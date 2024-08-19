Bir Şef Olsan Hangi Yemekle Adın Anılırdı?
Bir Şef Olsan Hangi Yemekle Adın Anılırdı?
İyi yemek yapan herkesin meşhur bir yemeği vardır. Peki, eğer şef olsaydın sence senin popüler lezzetin ne olurdu? Öğrenmek için buyurun teste. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak söyle bakalım, yemek yaparken en çok hangi malzemeyi kullanırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Aşağıdaki mutfaklardan hangisi seni daha çok cezbediyor?
3. Yemek yaparken hangi özelliğin ön plana çıkar?
4. Söyle bakalım, bir davet versen masanda hangi tür yemekler olur?
5. Yemek yaparken hangi aşama seni en çok heyecanlandırır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın