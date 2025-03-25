Bir Oteli Lüks Değil, İnsan Ayakta Tutar: Sezon Başlarken Sessiz Kahramanlara Kulak Verin!
2025 yaz sezonu başlıyor. Sahil kasabalarında güneş yeniden doğuyor, plajlar canlanıyor, rezervasyonlar artıyor. Ama o tatillerin kusursuz geçmesini sağlayan görünmeyen kahramanları kimse konuşmuyor: Otellerin çalışanları.
Çünkü bir tatili unutulmaz yapan sadece manzara, yatak kalitesi ya da şefin tabakları değildir. Bazen sabah kahvaltısındaki bir “günaydın”, bazen valizinizi taşıyan görevlinin içten gülümsemesi, bazen de otelden çıkarken size edilen “yeniden bekleriz” cümlesidir.
İşte o cümleyi söyleyenin de, kahvaltıyı getirenin de mutlu olması gerekir.
Mutlu çalışan, mutlu misafir demektir.
Otellerin gerçek yatırımı: insan
Prim sistemleri: Başarı görülmek ister
Turizm yüksek tempolu bir maratondur. Bu maratonda iyi koşanların ödüllendirilmesi gerekir. Ama maalesef hâlâ birçok otelde prim sistemi yok.
Peki ne yapılabilir?
• Misafir memnuniyeti puanlarına göre bireysel primler
• Upsell yapan personele satış primi (oda yükseltme, spa, restoran)
• “Ayın Çalışanı”, “En Çok Önerilen Personel” gibi mikro ödüller
• Sezon sonunda sadakat bonusu
Küçük teşvikler, büyük bağlılıklar yaratır.
Eğitim: Herkese aynı üniformayı giydirmek yetmez!
Sezonluk iş değil, ömürlük bağ kurmak
Otellerde bir sezonda yüzlerce kişi çalışır, binlerce misafir ağırlar. Ama bu döngüde en çok unutulanlar, bir sezona bütün yılını sığdırmaya çalışan çalışanlardır.
Eğer Türkiye turizmi yeniden dünya sahnesinde fark yaratmak istiyorsa, bunu sadece mavi bayrakla ya da lüks yatırımlarla yapamaz.
Bunu ancak “mutlu çalışan” politikasıyla yapabilir.
Unutmayın:
• Otelinizi temizleyen bir kadının gözündeki ışık, markanızın en güçlü reklamıdır.
• O ışığı yakmak, biraz maaşla, biraz takdirle, çokça saygıyla mümkündür.
• Bu yaz sezonu o ışığın parladığı sezon olsun.
Peki ya tatilciler? Bu yaz siz de fark yaratabilirsiniz!
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