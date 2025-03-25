Bir Oteli Lüks Değil, İnsan Ayakta Tutar: Sezon Başlarken Sessiz Kahramanlara Kulak Verin!

2025 yaz sezonu başlıyor. Sahil kasabalarında güneş yeniden doğuyor, plajlar canlanıyor, rezervasyonlar artıyor. Ama o tatillerin kusursuz geçmesini sağlayan görünmeyen kahramanları kimse konuşmuyor: Otellerin çalışanları.

Çünkü bir tatili unutulmaz yapan sadece manzara, yatak kalitesi ya da şefin tabakları değildir. Bazen sabah kahvaltısındaki bir “günaydın”, bazen valizinizi taşıyan görevlinin içten gülümsemesi, bazen de otelden çıkarken size edilen “yeniden bekleriz” cümlesidir.

İşte o cümleyi söyleyenin de, kahvaltıyı getirenin de mutlu olması gerekir.

Mutlu çalışan, mutlu misafir demektir.