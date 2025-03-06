Bir Öğretmen Okullarda Sayıları Artan Kriminal Öğrenci Sorununu Anlattı
Bir Öğretmen Okullarda Sayıları Artan Kriminal Öğrenci Sorununu Anlattı
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak'ta Kadıköy'de bir pazar yerinde öldürülmesi uzun süredir ülke gündeminde. Tabii bu cinayetin tartışılan farklı noktaları da var. Ahmet'i bıçaklayan kişinin 16 yaşında olması suçlu çocuk mu yoksa suça sürüklenen çocuk mu kavramlarının da tartışılmasına neden oldu.
Başka bir sorun da özellikle ortaokul ve liselerde bu tip kriminal öğrencilerin çoğalması ve eğitimcilerin de çaresiz kalması. Bir öğretmen kendi çalıştığı öğrenciler hakkında durumun görünenden de kötü olduğunu anlattı. Benzer sorunları yaşayan başka öğretmenler de tecrübelerini paylaştı.
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Öldürülen Minguzzi'nin annesi geçtiğimiz günlerde katillerin yaş indirimi alacak olmasını "Katil katildir" sözleriyle eleştirmişti.
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X'te bir öğretmen de kriminal öğrenci profiline dair bir yazı paylaştı.
Stereotip de şu: Silahla fotoğrafı vardır. Satırla fotoğrafı vardır.
Sorun nasıl çözülür? Öncelikle aile bakanlığı ve sosyal hizmetlerin aileyi sıkı takibi ile.
Paylaşımın ardından tespitleri destekleyen yanıtlar da geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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