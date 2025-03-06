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Bir Öğretmen Okullarda Sayıları Artan Kriminal Öğrenci Sorununu Anlattı

Bir Öğretmen Okullarda Sayıları Artan Kriminal Öğrenci Sorununu Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.03.2025 - 17:24

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak'ta Kadıköy'de bir pazar yerinde öldürülmesi uzun süredir ülke gündeminde. Tabii bu cinayetin tartışılan farklı noktaları da var. Ahmet'i bıçaklayan kişinin 16 yaşında olması suçlu çocuk mu yoksa suça sürüklenen çocuk mu kavramlarının da tartışılmasına neden oldu.

Başka bir sorun da özellikle ortaokul ve liselerde bu tip kriminal öğrencilerin çoğalması ve eğitimcilerin de çaresiz kalması. Bir öğretmen kendi çalıştığı öğrenciler hakkında durumun görünenden de kötü olduğunu anlattı. Benzer sorunları yaşayan başka öğretmenler de tecrübelerini paylaştı.

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Öldürülen Minguzzi'nin annesi geçtiğimiz günlerde katillerin yaş indirimi alacak olmasını "Katil katildir" sözleriyle eleştirmişti.

Öldürülen Minguzzi'nin annesi geçtiğimiz günlerde katillerin yaş indirimi alacak olmasını "Katil katildir" sözleriyle eleştirmişti.

Başka bir durum da katillerin hayranlarının oluşması, suç kültürünün gençler arasında yayılması ve bu durum küçük bir çevrenin etkilendiği bir vaka da değil.

X'te bir öğretmen de kriminal öğrenci profiline dair bir yazı paylaştı.

X'te bir öğretmen de kriminal öğrenci profiline dair bir yazı paylaştı.

Freni patlamış kamyon gibidir bu tip çocuklar. Güzellikle konuşursun düzelmez, ceza verirsin düzelmez. Çevresindeki güzel çocuklara da zarar verirler.

En sonunda okuldan uzaklaştırma ile sistemin dışına atarsın ama dışarda da eylemlerine devam eder. Çocuk dersin ama yetişkinlerden beter suçlar işler. Artık çocuksuluğu kalmamıştır. O yüzden dileğim, bu hasta ruhlar içerden çıkamasınlar. Bir şekilde, nasıl olduğu önemli değil...

Stereotip de şu: Silahla fotoğrafı vardır. Satırla fotoğrafı vardır.

Stereotip de şu: Silahla fotoğrafı vardır. Satırla fotoğrafı vardır.

Şahin fanıdır. Uyuşturucuya rahatça erişir. Tehdit, şantaj, hırsızlık yapmıştır. Ve tüm bunları yaparken 15 yaşındadır. O kadar çok gördüm ki bu tipi yıllar içinde. Ailesi de bir o kadar rezil durumdadır.

Sorun nasıl çözülür? Öncelikle aile bakanlığı ve sosyal hizmetlerin aileyi sıkı takibi ile.

Sorun nasıl çözülür? Öncelikle aile bakanlığı ve sosyal hizmetlerin aileyi sıkı takibi ile.

Sonra anaokulunda öğretmen dikkatiyle. Çünkü genelde bu yaşlarda kendini belli etmeye başlıyor bu çocuklar. Sonra da meslek ortaokullarına yönlendirerek sorun bir miktar azalacaktır.

Ekonomik sorunların azalması, katı ve net cezalar, iyi hal indirimi gibi absürtlüklerin kaldırılması, genel af gibi yanlışlar yapılmaması. Bunlar da yapılırsa bu sorunlar çok minimuma inecektir. En başta hükümete ve adalet bakanlığına iş düşüyor yani.

Paylaşımın ardından tespitleri destekleyen yanıtlar da geldi.

Paylaşımın ardından tespitleri destekleyen yanıtlar da geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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