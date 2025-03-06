Bir Öğretmen Okullarda Sayıları Artan Kriminal Öğrenci Sorununu Anlattı

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak'ta Kadıköy'de bir pazar yerinde öldürülmesi uzun süredir ülke gündeminde. Tabii bu cinayetin tartışılan farklı noktaları da var. Ahmet'i bıçaklayan kişinin 16 yaşında olması suçlu çocuk mu yoksa suça sürüklenen çocuk mu kavramlarının da tartışılmasına neden oldu.

Başka bir sorun da özellikle ortaokul ve liselerde bu tip kriminal öğrencilerin çoğalması ve eğitimcilerin de çaresiz kalması. Bir öğretmen kendi çalıştığı öğrenciler hakkında durumun görünenden de kötü olduğunu anlattı. Benzer sorunları yaşayan başka öğretmenler de tecrübelerini paylaştı.