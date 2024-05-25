Bir Lider Daha Helikopter Kazasına Kurban Gidiyordu: Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan Zorunlu İniş
Bir Lider Daha Helikopter Kazasına Kurban Gidiyordu: Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan Zorunlu İniş
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter düşmüş ve içerisinde 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter de kazadan son anda kurtuldu.
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Vanadzor şehrine zorunlu iniş yaptı.
Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey yolunda. Kötü hava nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a zorunlu iniş yaptı. Yolculuğumuza şu anda arabayla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ermenistan medyası, Paşinyan’ın araçla Tashir’e doğru yola çıktığını aktardı.
Zorunlu iniş yapan helikopterden görüntüler 👇
Geçtiğimiz hafta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter düşmüştü.
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