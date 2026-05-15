“Bir Köy Okulundan Türkiye Derecesine”: Sivas’ta Bilardo ile Hayatları Değişen Öğrencilerin Hikâyesi

Kimi başarı hikâyeleri büyük şehirlerin sunduğu geniş imkânlarla yazılır, kimileri ise imkânsızlıkların içinden doğar. Sivas’ın bir köy okulunda başlayan bu hikâye de tam olarak ikinci türden…

Kış aylarında kar ve soğuk hava nedeniyle öğrencilerin okul bahçesini kullanamaması, öğretmenleri yeni arayışlara yöneltti. “Kapalı alanda öğrenciler için ne yapabiliriz?” sorusuyla başlayan süreçte alınan ikinci el bir bilardo masası, bugün Türkiye derecelerine uzanan örnek bir başarı hikâyesine dönüştü.

Başlangıçta yalnızca öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi için düşünülen bilardo; zamanla çocukların özgüvenini artıran, dikkat becerilerini geliştiren ve hayallerini büyüten bir yolculuğun parçası oldu. Okul müdüründen beden eğitimi öğretmenine, velilerden öğrencilere kadar herkesin omuz omuza verdiği bu süreçte, bir köy okulundan çıkan öğrenciler Türkiye finallerinde kürsüye çıkmayı başardı.

Üstelik bu hikâye yalnızca sportif başarıdan ibaret değil. Aynı zamanda bir okulun “aidiyet”, “güven” ve “birlikte öğrenme” duygusuyla nasıl dönüşebileceğinin de güçlü bir örneği.

İşte Sivas’taki bir köy okulunda bilardo ile değişen hayatların hikâyesi…