Bir Korkunç Haber de Mersin’den: 1 Çocuk Annesi Sevgilisini Öldürüp İntihar Etti
Bir Korkunç Haber de Mersin’den: 1 Çocuk Annesi Sevgilisini Öldürüp İntihar Etti
Türkiye, dün İstanbul Fatih’te yaşanan dehşeti henüz atlatamamışken, bir kadın cinayeti haberi de Mersin’den geldi. U.A. isimli bir kişi, 1 çocuk annesi sevgilisi Sonay Öztürk Aslan’ı boğarak öldürdükten sonra kendi evinde silahla intihar etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Türkiye’de dün İstanbul Fatih’te yaşanan olayda, 19 yaşındaki Semih Çelik, 2 genç kızı öldürdükten sonra intihar etmişti.
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Detayları kan donduran olay tüm Türkiye’yi yasa boğarken, bir kadın cinayeti haberi de Mersin’den geldi.
Olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay Öztürk Aslan'ın bir süredir görüştüğü U.A., 3 Ekim'de kadının yaşadığı eve geldi. Burada U.A., Aslan'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle boğarak öldürdü. Olay sırasında çocuğun evde olmadığı öğrenildi.
Kadının cesedi ise dün akşam haber alamayan yakınlarının merak etmesiyle bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı inceleme sonrasında Aslan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının erkek arkadaşı U.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda şüphelinin silahla kafasına sıkarak intihar ettiği ortaya çıktı.
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