Bir Korkunç Haber de Mersin’den: 1 Çocuk Annesi Sevgilisini Öldürüp İntihar Etti

Türkiye, dün İstanbul Fatih’te yaşanan dehşeti henüz atlatamamışken, bir kadın cinayeti haberi de Mersin’den geldi. U.A. isimli bir kişi, 1 çocuk annesi sevgilisi Sonay Öztürk Aslan’ı boğarak öldürdükten sonra kendi evinde silahla intihar etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.