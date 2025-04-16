Bir Konser, Bir Film ve Bir Dehanın Peşinde 30 Yıl

Oturma odasındaki kütüphanede tüm ağırlığı ile duran Meydan Larousse’un (12 cildin her birinin 1000 sayfa civarında olduğunu düşünürseniz nasıl bir ağırlıktan bahsettiğimi gözünüzün önüne getirebilirsiniz…) K ve J harflerini içeren cildini indirdim. Aklıma gelen tek kaynak buydu çünkü… Aradığım bir müzisyendi… Adı “Keith ”ti, soyadı “Jar” ile başlıyordu… Onlarca madde taradıktan sonra buldum: “Keith Jarrett”. İçerik oldukça kısaydı ama bana ihtiyacım olan ip uçlarını vermişti. Amerikalı, caz müzisyeni, doğaçlama, solo konserler veriyor, trio ile de çalıyor. Rahat bir nefes aldım. Kürşat’la konser öncesi yemek için buluştuğumuzda sorularım hazırdı “doğaçlama mı yapacak?” “solo mu?”…

31 Ekim 1993. O gün benim için neredeyse takıntıya dönüşecek bir deha ile tanışacağımı, onu sahnede izlemek için kimi zaman binlerce kilometre yol yapacağımı, yüksek lisansa giderken yanıma alabildiğim on CD’den üçünün onun solo konser kayıtları olacağını, otuz yılı aşkın süredir her hafta mutlaka en az bir albümünü baştan sona dinleyeceğimi bilmiyordum tabii.

Yerimiz beş ya da altıncı sırada, piyanonun tam karşısındaydı. Keith Jarrett alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Bizlerle göz teması bile kurmadan piyanonun başına oturdu ve daha önce hiç çalınmamış ve bir daha da asla çalınmayacak eserine başladı. İlk 10-15 dakika boyunca bildiğim kategoriden birine oturtmaya çalıştım duyduğum müziği. Klasik? Caz? Folk? Sonra bıraktım… Onun büyülü, tanımlanması mümkün olmayan dünyasına bıraktım kendimi.