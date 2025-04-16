Bir Konser, Bir Film ve Bir Dehanın Peşinde 30 Yıl
1993 yılının Ekim ayı.
Yazarlığının yanı sıra müzik bilgisine de hayran olduğum Kürşat Başar beni aradı ve “Keith Jarrett konserine gelmek ister misin?” diye sordu. Bu ismi ilk kez duyurdum… Aklımdan “o kim?” “ne tür müzik yapıyor?” gibi çok sayıda soru geçti duraksadığım saniyeler içinde… “Tabii” dedim. “Tabii gelirim”.
Bir hafta sonra Cemal Reşit Rey’de izleyeceğimiz konser öncesi ismini ilk kez duyduğum bu müzisyene dair bilgi sahibi olmam ve daha önce hiç duymadığımı belli etmemem gerekiyordu.
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Sanki bir portal açılmış ve başka bir boyuta geçmişti. Salon yoktu, ışıklar yoktu, biz yoktuk. Yalnızca o ve piyanosu vardı. Yerinden kalkıyor, tellere dokunuyor, inlemeye, homurtuya benzer sesler çıkarıyordu. Bizse bu büyüyü bozmamak için öksürmeye, sandalyede kıpırdamaya korkarak izliyorduk.
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