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"Bir İlişkinin Olmazsa Olmazı Nedir?" Sorusuna X Kullanıcılarından Yanıtlar

"Bir İlişkinin Olmazsa Olmazı Nedir?" Sorusuna X Kullanıcılarından Yanıtlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.07.2026 - 14:41
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İnsan ilişkilerine dair temel sorular her dönem popülerliğini korumaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede binlerce etkileşim alan 'Bir ilişkide olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir?' sorusuna X kullanıcılarından yanıt geldi.

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Her şey bu soruyla başladı...

Her şey bu soruyla başladı...
twitter.com

X'te '@sadpostlarim' isimli hesap kullanıcılara 'Bir ilişkide olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir?' sorusunu yöneltti. Sosyal medya kullanıcılarından bu soruya yanıtlar geldi...

İşte bir ilişkinin olmazsa olmazları...

İşte bir ilişkinin olmazsa olmazları...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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