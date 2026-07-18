"Bir İlişkinin Olmazsa Olmazı Nedir?" Sorusuna X Kullanıcılarından Yanıtlar
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İnsan ilişkilerine dair temel sorular her dönem popülerliğini korumaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede binlerce etkileşim alan 'Bir ilişkide olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir?' sorusuna X kullanıcılarından yanıt geldi.
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Her şey bu soruyla başladı...
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İşte bir ilişkinin olmazsa olmazları...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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