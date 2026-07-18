Eski bağımlılar namaz kıldıkları caminin halılarını yıkadı.

Bağımsız Yaşam Derneği'nde rehabilite olan eski bağımlılar şimdi namaz kıldıkları caminin halılarını yıkadı. Gençlerden biri caminin tuvaletinde eskiden yasaklı madde kullandıklarını anlatarak 'Şimdi bu caminin halılarını yıkıyoruz' dedi. Bir diğer vatandaş ise bir zamanlar cami tuvaletlerindeki muslukları çalıp sattığı günleri hatırlattı. Ellerinde fırçalar ve hortumlarla cami avlusunda halıları yıkayan gençlerin videosu gündem oldu.