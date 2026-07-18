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Eski Bağımlılar Namaz Kıldıkları Caminin Halılarını Yıkadı

Eski Bağımlılar Namaz Kıldıkları Caminin Halılarını Yıkadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.07.2026 - 12:28

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Bir dönem madde bağımlılığı içinde kaybolan gençler gördükleri rehabilitasyonun ardından hayatında yeni sayfa açtı. Bağımsız Yaşam Derneği'nin Instagram hesabından paylaştığı videoda eski bağımlılar bir zaman suç işledikleri şimdi ise namaz kıldıkları caminin halılarını yıkadı.

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Eski bağımlılar namaz kıldıkları caminin halılarını yıkadı.

Eski bağımlılar namaz kıldıkları caminin halılarını yıkadı.

Bağımsız Yaşam Derneği'nde rehabilite olan eski bağımlılar şimdi namaz kıldıkları caminin halılarını yıkadı. Gençlerden biri caminin tuvaletinde eskiden yasaklı madde kullandıklarını anlatarak 'Şimdi bu caminin halılarını yıkıyoruz' dedi. Bir diğer vatandaş ise bir zamanlar cami tuvaletlerindeki muslukları çalıp sattığı günleri hatırlattı. Ellerinde fırçalar ve hortumlarla cami avlusunda halıları yıkayan gençlerin videosu gündem oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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