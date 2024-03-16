Bir İlişkinin Eninde Sonunda Biteceğinin Habercisi Olan 15 Yaygın İşaret
Bir İlişkinin Eninde Sonunda Biteceğinin Habercisi Olan 15 Yaygın İşaret
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı çiftler için daha en başta ya da zaman geçtikçe ilişkilerini ayakta tutmak bazı sebeplerden dolayı zor gelmeye başlayabilir. Gelin bunlar ne gibi sebeplermiş birlikte bakalım!
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1. Sosyal medyada hikâyelerinde ve gönderilerinde sürekli birbirini paylaşan çiftlerin genellikle çabuk ayrıldıklarını gözlemledim.
2. İletişim sorunları varsa ilişkinin sağlıklı bir geleceği olamaz.
3. Kavgaları farklı biçimlerde ele almak ve farklı karşılıklar vermek.
4. Arkadaşlarına birbirinin arkasından konuşmak büyük bir sorun.
5. Partnerinin yaptıklarını ve şimdiye kadar başardığı şeyleri küçümsemek.
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6. Sohbet edilecek konuların tükendiğini düşünmek bir şeylerin kötüye gittiğinin işaretidir.
7. Sizi sevmiyor gibi ya da saygı duymuyor gibi görünmeleri ve buna üzülüp, kızdığınız zaman çok hassas olduğunuzu söylemeleri.
8. Çocuk sahibi olmanın ilişkinizi düzelteceğini düşünmek.
9. Arkadaşların önünde pasif agresif bir şekilde tartışmak.
10. Bir taraf bir şeyler anlatırken diğer kişinin dinlememesi ve cevap vermemesi.
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11. Partnerini değiştirmeye çalışmak.
12. İnternet sitelerinde ilişki tavsiyeleri arıyorlarsa o ilişki zor devam eder.
13. İlişkilerine başkalarını aldatarak başladılarsa. Sizin için bir başkasını aldatan, bir başkası için de size aldatır.
14. Ortak hesapları varsa. Güven problemi olmasından başka hiçbir şeye işaret etmiyor.
15. Vücudunda partnerlerinin isminin dövmesi varsa genellikle o ilişki fazla uzun sürmeyecektir.
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