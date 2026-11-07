Bir Ev Mevsimleri Nasıl Bilirdi? Diyarbakır’ın Serin Avlularında Kaybolan Bilgelik

Ben 1962 ile 1967 arasındaki çocukluk yıllarımı Diyarbakır’da geçirdim.

O yaşlarda bazalt taşın ne olduğunu, bir eyvanın neden kuzeye baktığını ya da avlunun evin iklimini nasıl değiştirdiğini bilmiyordum. Çocuklar mimarlığı kelimelerle değil, bedenleriyle öğrenir: Nerede gölge varsa oraya gider, hangi taş serinse ona oturur, suyun sesini duyduğu yerde biraz daha oyalanır.

Yıllar sonra anlıyorum ki Diyarbakır’ın eski evleri yalnızca güzel yapılar değildi. Güneşin hareketini bilen, mevsimleri takip eden ve insanı doğayla kavga ettirmeden yaşatan sessiz iklim makineleriydi.

Hem de elektriksiz, klimasız ve gösterişsiz…