Bir Dönem Trabzonspor'da da Forma Giyen İngiliz Futbolcu Kevin Campbell Hayatını Kaybetti
Bir Dönem Trabzonspor'da da Forma Giyen İngiliz Futbolcu Kevin Campbell Hayatını Kaybetti
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen eski futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti.
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Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı belirtilen Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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İngiliz futbolcunun yaşadığı ciddi hastalık sebebiyle yaşamını yitirdiği ifade edilirken, hastalığın detayları paylaşılmadı.
Campbell, 98-99 sezonunda bordo-mavili forma ile 18 maça çıkmış, 5 gol 5 asistlik performans sergilemişti.
Campbell, Trabzonspor dışında Arsenal, Leyton Orient, Leicester City, Nottingham Forest, Everton, West Bromwich Albion ve Cardiff formaları da giymişti.
Arsenal'in paylaşımı 👇
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