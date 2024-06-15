Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
Bir Dönem Trabzonspor'da da Forma Giyen İngiliz Futbolcu Kevin Campbell Hayatını Kaybetti

Bir Dönem Trabzonspor'da da Forma Giyen İngiliz Futbolcu Kevin Campbell Hayatını Kaybetti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 12:44

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen eski futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı belirtilen Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı belirtilen Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İngiliz futbolcunun yaşadığı ciddi hastalık sebebiyle yaşamını yitirdiği ifade edilirken, hastalığın detayları paylaşılmadı.

İngiliz futbolcunun yaşadığı ciddi hastalık sebebiyle yaşamını yitirdiği ifade edilirken, hastalığın detayları paylaşılmadı.

Campbell, 98-99 sezonunda bordo-mavili forma ile 18 maça çıkmış, 5 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

Campbell, 98-99 sezonunda bordo-mavili forma ile 18 maça çıkmış, 5 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

Campbell, Trabzonspor dışında Arsenal, Leyton Orient, Leicester City, Nottingham Forest, Everton, West Bromwich Albion ve Cardiff formaları da giymişti.

Campbell, Trabzonspor dışında Arsenal, Leyton Orient, Leicester City, Nottingham Forest, Everton, West Bromwich Albion ve Cardiff formaları da giymişti.

Arsenal'in paylaşımı 👇

Arsenal'in paylaşımı 👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın