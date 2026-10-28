Bir Daha Asla Eskisi Gibi Olmayan Metal Grupları

Bazı metal gruplarında bir şey olur ve o andan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bazen bir üye hayatını kaybeder, bazen grubun en önemli ismi çekip gider, bazen de yıllardır devam eden bir kadro değişikliği grubun müziğini tamamen başka bir yere taşır. İşte metal tarihinin kaderini değiştiren o kırılma anlarından bazıları...