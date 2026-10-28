Bir Daha Asla Eskisi Gibi Olmayan Metal Grupları
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Bazı metal gruplarında bir şey olur ve o andan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bazen bir üye hayatını kaybeder, bazen grubun en önemli ismi çekip gider, bazen de yıllardır devam eden bir kadro değişikliği grubun müziğini tamamen başka bir yere taşır. İşte metal tarihinin kaderini değiştiren o kırılma anlarından bazıları...
1. Black Sabbath - Ozzy Osbourne'un ayrılması.
2. Metallica - Cliff Burton'ın ölümü.
3. AC/DC - Bon Scott'ın ölümü.
4. Iron Maiden - Paul Di'Anno'nun yerine Bruce Dickinson'ın gelmesi.
5. Sepultura - Max Cavalera'nın ayrılması.
6. Nightwish - Tarja Turunen'in ayrılması.
7. Alice in Chains - Layne Staley'nin ölümü.
8. Dissection - Jon Nödtveidt'in ölümü.
9. Slipknot - Paul Gray'nin ölümü.
10. Death - Chuck Schuldiner'ın ölümüyle bir dönem kapandı.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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