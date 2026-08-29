Bir Burger King® Whopper® Anatomisi: Alevde Izgara Lezzetinin Arkasındaki Şeffaf Süreç
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Hepimizin severek yediği Burger King® Whopper® menüsünün tarladan tepsimize kadar uzanan o meşhur lezzet yolculuğuna ve tedarik detaylarına yakından bakıyoruz.
Burger King® ekosisteminde Whopper® lezzeti tesadüf değil; tarladan restorana kadar her aşaması özenle kurgulanmış bir sürecin sonucudur. Güvenilir üreticilerden temin edilen dana eti ve sebzeler, uluslararası standartlarda işlenerek mutfağa ulaşıyor. Tedarik zincirindeki bu şeffaf adımlar, markanın güvenilirliğini ve Whopper®'ın o alışkın olduğumuz klasik lezzetini koruması için özel olarak planlanıyor. Ayrıca tüm bu süreç Tab Gıda 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden denetlenebiliyor.
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