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Bir Burger King® Whopper® Anatomisi: Alevde Izgara Lezzetinin Arkasındaki Şeffaf Süreç

Bir Burger King® Whopper® Anatomisi: Alevde Izgara Lezzetinin Arkasındaki Şeffaf Süreç

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Onedio Content - Onedio Editörü
29.08.2026 - 11:16
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Hepimizin severek yediği Burger King® Whopper® menüsünün tarladan tepsimize kadar uzanan o meşhur lezzet yolculuğuna ve tedarik detaylarına yakından bakıyoruz.

Burger King® ekosisteminde Whopper® lezzeti tesadüf değil; tarladan restorana kadar her aşaması özenle kurgulanmış bir sürecin sonucudur. Güvenilir üreticilerden temin edilen dana eti ve sebzeler, uluslararası standartlarda işlenerek mutfağa ulaşıyor. Tedarik zincirindeki bu şeffaf adımlar, markanın güvenilirliğini ve Whopper®'ın o alışkın olduğumuz klasik lezzetini koruması için özel olarak planlanıyor. Ayrıca tüm bu süreç Tab Gıda 'Ne Yediğini Bil' platformu üzerinden denetlenebiliyor.

Burger King® Izgara Teknolojisi ve Alevde Izgara Mantığı

Burger King® Izgara Teknolojisi ve Alevde Izgara Mantığı

Burger King® köftelerinin o çok sevdiğimiz ızgara izlerine sahip olması sır değil; her şey özel alevde ızgarasında gerçekleşiyor. Bu sistem, köftenin her iki yüzeyinin de alevle temas ederek dengeli bir şekilde pişmesini sağlıyor. Burger King® Whopper® köfteleri, Amasya Et Ürünleri gibi güvenilir yerli tedarikçilerden sağlanıyor.

Akıllı Fırınlardan Tepsinize: Whopper® Ekmeği ve Sebzeler

Akıllı Fırınlardan Tepsinize: Whopper® Ekmeği ve Sebzeler

O yumuşacık, bol susamlı Whopper® ekmekleri, Burger King® standartlarına uygun şekilde üretilip mutfaklara ulaştırılıyor. İşin içine sebzeler girdiğinde ise süreç oldukça titiz ilerliyor. Fasdat Sebze aracılığıyla sağlanan marullar, domatesler ve soğanlar tarladan çıktığı andan itibaren düzenli kontrollere tabi tutuluyor. Restoranlara ulaşan marullar özenle yıkanıyor çünkü topraktan gelebilecek istenmeyen maddelerin temizlenmesi, global gıda güvenliği açısından en önemli adımlardan biri. Domatesler ezilmesin diye dikkatlice doğranırken, her Whopper® siparişinizde o tanıdık dokuyu bulmanız hedefleniyor.

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