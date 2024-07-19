Bir Bu Eksikti: Rihanna Güzellik Markasıyla Paris Olimpiyatlarına Sponsor Oldu
Bir Bu Eksikti: Rihanna Güzellik Markasıyla Paris Olimpiyatlarına Sponsor Oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna kozmetik markası Fenty Beauty ile Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi sponsorları arasında yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü şarkıcı ve iş kadını Rihanna, müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcının 2017 yılında kurduğu güzellik markasının, Olimpiyat Oyunları süresince bir ay boyunca küresel etkinliklere resmi destek sağlayacağını açıkladı.
Fenty Beauty, Paris 2024 Olimpiyatları'nın prestijli bir sponsoru olarak öne çıkacakken ortaya çıkan bu fotoğraf çok konuşuldu.
Gerçek versiyonda, iki çocuğunun babası A$AP Rocky'nin Eyfel Kulesi önünde yürüdüğü açıkça gözüküyor. Rihanna'nın paylaşımı ise hızla büyük beğeni topladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın