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Bir Bu Eksikti: Rihanna Güzellik Markasıyla Paris Olimpiyatlarına Sponsor Oldu

Bir Bu Eksikti: Rihanna Güzellik Markasıyla Paris Olimpiyatlarına Sponsor Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 20:09

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna kozmetik markası Fenty Beauty ile Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi sponsorları arasında yer aldı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı ve iş kadını Rihanna, müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve iş kadını Rihanna, müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcının 2017 yılında kurduğu güzellik markasının, Olimpiyat Oyunları süresince bir ay boyunca küresel etkinliklere resmi destek sağlayacağını açıkladı.

Ünlü şarkıcının 2017 yılında kurduğu güzellik markasının, Olimpiyat Oyunları süresince bir ay boyunca küresel etkinliklere resmi destek sağlayacağını açıkladı.

Fenty Beauty, Paris 2024 Olimpiyatları'nın prestijli bir sponsoru olarak öne çıkacakken ortaya çıkan bu fotoğraf çok konuşuldu.

Fenty Beauty, Paris 2024 Olimpiyatları'nın prestijli bir sponsoru olarak öne çıkacakken ortaya çıkan bu fotoğraf çok konuşuldu.

Gerçek versiyonda, iki çocuğunun babası A$AP Rocky'nin Eyfel Kulesi önünde yürüdüğü açıkça gözüküyor. Rihanna'nın paylaşımı ise hızla büyük beğeni topladı.

Gerçek versiyonda, iki çocuğunun babası A$AP Rocky'nin Eyfel Kulesi önünde yürüdüğü açıkça gözüküyor. Rihanna'nın paylaşımı ise hızla büyük beğeni topladı.

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