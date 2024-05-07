Bir Bilet Hakkınız Olsa Tercihiniz Hangi Komedyen Olurdu?
Bir Bilet Hakkınız Olsa Tercihiniz Hangi Komedyen Olurdu?
Son dönemde komedyenler arasında bir gönderme savaşı görüyoruz bildiğiniz gibi. Ancak takdir elbette her zaman seyircinin... Şimdi size karar vermekte zorlanacağınız bir sorumuz var. Yalnızca bir bilet alma şansınız olsa hangi komedyeni tercih edersiniz?
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Yalnızca bir bilet hakkınız olsa hangi komedyeni tercih ederdiniz?
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