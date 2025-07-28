Bir Ayrılık Daha mı? Aç Bu Listeyi, Belki Geçer

Ayrılık zor, kabul. Hele ki o 'seninle bir bütün gibiydim' hissi bir anda çat diye yerle bir olmuşsa... Telefonun bildirim sesi çalmıyor, story’lerine ilk bakan o değil artık, hatta belki de seni çoktan silmiş gitmiş. Ama dur bakalım, belki de her şey bir şarkıda çözülür…

Bazen bir söz, bir melodi, insanın içini ferahlatır. Hani ağlarsın da sonra birden “Oh be!” dersin ya... İşte bu liste tam da öyle şarkılardan oluşuyor. Ayrılık acısı mı çekiyorsun? Gönül dertlisi misin? Gözlerin dolu dolu bir boşluğa mı bakıyorsun? Aç bu listeyi, belki geçer...