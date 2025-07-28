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Bir Ayrılık Daha mı? Aç Bu Listeyi, Belki Geçer

etiket Bir Ayrılık Daha mı? Aç Bu Listeyi, Belki Geçer

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 23:58

Ayrılık zor, kabul. Hele ki o 'seninle bir bütün gibiydim' hissi bir anda çat diye yerle bir olmuşsa... Telefonun bildirim sesi çalmıyor, story’lerine ilk bakan o değil artık, hatta belki de seni çoktan silmiş gitmiş. Ama dur bakalım, belki de her şey bir şarkıda çözülür…

Bazen bir söz, bir melodi, insanın içini ferahlatır. Hani ağlarsın da sonra birden “Oh be!” dersin ya... İşte bu liste tam da öyle şarkılardan oluşuyor. Ayrılık acısı mı çekiyorsun? Gönül dertlisi misin? Gözlerin dolu dolu bir boşluğa mı bakıyorsun? Aç bu listeyi, belki geçer...

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1. Yıldız Tilbe – Yürü Anca Gidersin

2. Gökhan Özen - Aramazsan Arama

3. Eylem – Aman

4. Aylin Aslım – Ben Kalender Meşrebim

5. Hepsi - Hanimiş

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6. Bülent Ersoy – Sefam Olsun

7. Beyoncé – Me, Myself and I

8. Sertab Erener – Güle Güle Şekerim

9. Ajda Pekkan – Boşvermişim Dünyayı

10. Tarkan – Kimdi?

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11. TLC – No Scrubs

12. Amy Winehouse – Back to Black

13. Billie Eilish – Happier Than Ever

14. James Arthur – Train Wreck

15. Olivia Rodrigo – Traitor

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16. Toni Braxton – Un-Break My Heart

17. Gloria Gaynor – I Will Survive

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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