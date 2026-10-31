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BİM'e Oto Ürünleri Geliyor! 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Oto Ürünleri Geliyor! 1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.10.2026 - 12:11
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1 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM indirim kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sitingo Oto Koltuk Kılıf Seti 1.190 TL

Sitingo Oto Koltuk Kılıf Seti 1.190 TL

  • Auto Ware Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.750 TL

  • Araç İçi Koltuk Arkası Organizer 229 TL

  • Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası 249 TL

  • Auto Ware Oto Bagaj Düzenleyici Organizer 699 TL

  • Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası 1.190 TL

  • Araç İçi Telefon Tutucu 199 TL

  • Araç İçi Bardaklık 199 TL

  • Çakmaklık Şarj Aleti 399 TL

  • Araç İçi Hava Temizleyici 699 TL

  • Carplay Wirelles Adaptörü 799 TL

  • Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu 399 TL

  • Araç İçi Numaratör 49 TL

  • Arka Koltuk Telefon Tablet Tutucu 799 TL

  • Araç Güneşlik Organizer 149 TL

  • Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu 199 TL

  • Araç İçi Gözlük Tutucu 149 TL

  • Space 24 Araç İçi Telefon Tutucu 199 TL

  • Araç İçi Bardak Tutucu 99 TL

  • Araç Park Sensörü 699 TL

  • Araç Lastik Tamir Kit 199 TL

  • Çift Silikon Araç Cam Sileceği 45cm 129 TL

  • Çift Silikon Araç Cam Sileceği 60cm 129 TL

  • Kauçuk Çekçek 139 TL

  • Araç İçi Fm Transmitter 249 TL

  • Epar Oto Kauçuk Paspas 4 Parça 699 TL

  • Manyetik Araç Telefon Tutucu 199 TL

  • Mounty Araç İçi Telefon Tutucu 149 TL

  • Mounty Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör 179 TL

  • Araç İçi Hava Nemlendirici 189 TL

İndirimli oto ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Ebby Garden Yapay Salon Bitkileri 1.590 TL

Ebby Garden Yapay Salon Bitkileri 1.590 TL

  • Buz Tuzağı 129 TL

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Tren 759 TL

  • Fast & Furious Temalı Tekli Arabalar 229 TL

  • Dönen Şehir Seti 1.190 TL

  • Oyuncak Ev Aletleri 179 TL

  • MGS Oyuncak Ev 659 TL

  • MGS Oyuncak Araç Çeşitleri 179 TL

  • Römorklu Traktör 209 TL

  • Gokidy Dans Eden Robot 399 TL

  • Barbie Öğrenci Bebek 679 TL

  • Ebby Kids Manyetik Kıyafet / Yüz Yapma Oyunu 379 TL

  • MGS Pelüşlü Oyun Evi 449 TL

  • Piccolo Mondi Çek Bırak Renkli Metal Arabalar 119 TL

  • Gokidy Bahçıvan / Tamir Seti 319 TL

  • Gokidy Dollyland Minkie Moda Bebek Seti 199 TL

  • Abtenino Osman Öztürk Güvende Çocuk Kitapları 45 TL

  • Globox Sesli İngilizce Öğretim Seti 369 TL

  • İnkılap Boyama Kitapları 45 TL

  • Hikaye Kitapları 55 TL

Philips IPL Lumea BRI921/00 10.250 TL

Philips IPL Lumea BRI921/00 10.250 TL

  • Philips Kazanlı Ütü PSG7040/10 19.900 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 11.550 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 11.250 TL

  • Philips Azur Ütü Dst7510 3.990 TL

  • Duracell Pil Çeşitleri 159 TL

  • Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 11.900 TL

  • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 7.900 TL

DJI Neo (Single) Drone 7.250 TL

DJI Neo (Single) Drone 7.250 TL

  • Auto Ware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı 2.490 TL

  • Moto Ware Motosiklet Brandası 590 TL

  • Moto Ware 6 Plastik Kancalı File Ahtapod 40x40 cm 399 TL

  • North Pacific Kask Arkası Led Ekran 1.390 TL

  • North Pacific Motosiklet Tozluk 499 TL

  • North Pacific Dekoratif Mini Motor Kaskı 799 TL

  • Pro-Lone Motosiklet Intercom Sistemi 1.990 TL

  • Space Şarjlı Led Flaflör 129 TL

  • Moto Ware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.130 TL

  • Moto Ware Titreşim Engelleyicili Telefon Tutucu 799 TL

  • Araç İçi Çöp Kovası 99 TL

  • Oto Bel Desteği 125 TL

  • Mounty Araç Detay Temizleme Fırçası 75 TL

  • Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu 129 TL

  • Araç İçi Led Aydınlatma 249 TL

  • Araç İçi Kaydırmaz 199 TL

  • Led Işıklı Araç İçi Küllük 159 TL

  • Space 24 Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli 79 TL

  • Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti 79 TL

  • Araç Bagaj Lastiği 79 TL

  • 2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık 129 TL

  • Auto Ware Araç İçi Led Göz 399 TL

  • Auto Ware Araç İçi Kapı Aydınlatma 399 TL

  • Auto Ware Araç İçi Ayak Altı Aydınlatma 499 TL

  • Araç Arkası Led Yazı Şeridi 799 TL

  • Araç Led Işık 199 TL

  • Teleskopik Cam Ayna Silici 119 TL

  • Moki Çocuk Emniyet Kemer Yastığı 399 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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