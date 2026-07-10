BİM'e Dondurma ve Sorbe Makinesi Geliyor! 12 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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12 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
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TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 24.900 TL
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Mounty Renkli Lüks Kamp Sandalyesi 499 TL
Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi Frosti 700 W 5.900 TL
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