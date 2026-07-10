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BİM'e Dondurma ve Sorbe Makinesi Geliyor! 12 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Dondurma ve Sorbe Makinesi Geliyor! 12 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.07.2026 - 14:27 Son Güncelleme: 10.07.2026 - 14:28
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12 Temmuz 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 24.900 TL

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C 24.900 TL

  • TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 43S5K 12.590 TL

  • LG 65 İnç AI Qned Mini Led 4K Smart TV 65QNED7EB3C 44.900 TL

  • LG 55 İnç 4K Ultra HD Hdr10 Nanocell Smart TV 55NANO80A6B 31.900 TL

  • Oppo A6X 4 GB/128 GB Cep Telefonu 9.990 TL

  • Alcatel 1021 Tuşlu Cep Telefonu 1.590 TL

  • Corby Elektrikli Çocuk Scooter CS50 8.900 TL

  • Transformers Telefon Standı 119 TL

  • Transformers Bluetooth Hoparlör 5W 399 TL

  • Kumtel Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör 279 TL

  • Kumtel Soğutucu Buharlı Usb Masaüstü Mini Fan 249 TL

  • Kumtel Şarjlı El Fanı 199 TL

  • Polosmart Retro Oyun Konsolu Pgm620 990 TL

  • Polosmart Gameboy Pgm35 649 TL

  • Ampul 9 W 3'lü Paket 79 TL

Mounty Renkli Lüks Kamp Sandalyesi 499 TL

Mounty Renkli Lüks Kamp Sandalyesi 499 TL

  • Ebby Çelik Termos 1 L 990 TL

  • Köpük Atan Flüt 59 TL

  • Oyuncak Köpek Pilli 399 TL

  • Art Craft Oyuncak Ev Yapım Kum Seti 299 TL

  • MGS Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 195 TL

  • MGS Çiftlik Dünyası Söktak Traktör 189 TL

  • Molmo Büyük Teker Araba 129 TL

  • Welly Lisanslı Metal Arabalar 1:64 Ölçekli 109 TL

  • Lelia Aksesuarlı Deniz Kızı 119 TL

  • Pilli Balık Tutma Oyunu 459 TL

  • Gran Toys Pelüş Yunus Balığı ~65 cm 489 TL

  • Bileklik Su Tabancası 329 TL

  • Sık Fırlat Sevimli Hayvanlar 159 TL

  • Uçar Oyuncak Oyuncak Meyve Kesme 14 Parça 219 TL

  • Uçar Oyuncak Sandviç/Çilekli Kek Seti 229 TL

  • Gokidy Aksesuarlı Bebek Seti 6 Parça 159 TL

  • Hikaye Kitapları Çeşitleri 69 TL

  • Boyama Zamanı Kitapları Çeşitleri 69 TL

  • Oyuncak Top 22 cm 99 TL

  • X Strike Dinozor Desenli Atış Seti 229 TL

  • X Strike Soft Atış Seti 24'lü 159 TL

  • Avansas Koli Bandı 45x40 cm 25 TL

İndirimli kamp sandalyelerine buradan göz atabilirsiniz.

Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi Frosti 700 W 5.900 TL

Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi Frosti 700 W 5.900 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL

  • Kumtel 18' Ayaklı Vantilatör 3'ü 1 Metal Pro 60W Güç 1.590 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör İnoks 90 W 1.890 TL

  • Fakir Stand Mikser MixyTrio 1500W 7.990 TL

  • Fakir Mikrodalga Fırın 20 Litre Kapasite 2.990 TL

  • Arnica Mega Blender Set Rendeli 1200 W 1.990 TL

  • Arzum Shake'n Take Joy Sürahi Blender 600 W 1.890 TL

  • Emsan Çelik Çay Makinesi 1800 W 2.490 TL

  • Emsan Türk Kahve Makinesi Gusto Közde 1.590 TL

  • Arzum Mistos Tost Makinesi AR2037 1800 W 2.690 TL

  • Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

  • Range Fakir Epilasyon Aleti 490 TL

  • Arzum Monomix El Blender 900 W 1.190 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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